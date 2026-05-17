'16 лет был прикован к кровати': умер известный украинский диктор

Умер знаменитый украинский диктор Александр Сафонов. Ему было 82 года. Об этом в Facebook сообщил журналист Николай Канишевский.

По его информации, Сафонова не стало 16 мая 2026 года. Похоронили диктора на следующий день, 17 мая, в селе Поташ Уманского района Черкасской области.

Причиной смерти стала онкология. Также более 16 лет назад легенда национального телевидения перенес инсульт и был прикован к постели, рассказал журналист и историк Михаил Маслий.

"Всегда жизнерадостный и улыбающийся эпохальный диктор с эталонным украинским голосом Александр Сафонов после перенесенного в 2010-м инсульта более 16 лет был прикован к кровати и инвалидной коляске. В этом году добавилось онкологическое заболевание, которое быстро прогрессировало. 28 ноября самородку исполнилось бы 83…" - отметил Маслий.

Александр Сафонов - что важно знать

Александр Сафонов - один из известных дикторов украинского телевидения советского и постсоветского периода. Он много лет работал на центральном телевидении Украины и был одним из тех, чей голос ассоциировался с новостями и официальными эфирами. Его манера подачи считалась образцовой для дикторской школы того времени.

Сафонов отличался спокойной, чёткой и академической речью, без лишней эмоциональности, что было стандартом для телевидения той эпохи. Он участвовал в озвучке крупных государственных и праздничных трансляций и получил признание за вклад в развитие телевещания.

