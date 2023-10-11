10 октября Финляндия заявила, что подводный газопровод Balticconnector, соединяющий эту страну с Эстонией, был поврежден. Береговая охрана Финляндии заявила о "явных повреждениях", вызванных "внешним фактором", не вдаваясь в подробности. С помощью коллег из Финляндии и Литвы могу попробовать сложить пазлы картины вокруг повреждения газопровода Balticconnector и ВОЛС Elisa.

В ночь на воскресенье, 8 октября, в газопроводе Balticconnector операторы Gasgrid Finland и эстонский Elering зафиксировали падение давления с 40 МПа до 6мпа незадолго до двух часов ночи. Также оборван подводный кабель связи Elisa.

Во вторник, 10 октября, на правительственной пресс-конференции в Хельсинки было заявлено, что трубопровод и кабель, вероятно, были намеренно повреждены. По словам официальных лиц, признаков взрыва нет. По словам премьер-министра Петтери Орпо, безопасность поставок Финляндии в порядке, а ситуация с безопасностью стабильна.

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Национальное бюро расследований Финляндии начало досудебное расследование. Предварительное изучение уже показало, что повреждение трубы является техногенным и это подтверждает версию об акте диверсии.

Президент Финляндии Саули Ниинистьо обсудил ситуацию с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. НАТО обязалась помогать расследовать этот инцидент.

Немного матчасти: газопровод Balticconnector - первый подводный газопровод, соединяющий газовые рынки Финляндии и Эстонии. Газопровод завершили в декабре 2019 года. Он стоил 250 млн. евро, из которых помощь ЕС покрыла 75%. Может транспортировать 7,2 млн. куб. м газа в сутки или 2,6 млрд. куб. м. в год. Он проложен на дне Финского залива, имеет длину 77 км. Внутренний диаметр трубы 500 мм. Труба - стальная, с толщиной стенки 15,9 мм. Трубопровод защищен обетонированной оболочкой и слоем гальки толщиной в метр.

Газопровод имеет реверсивное исполнение. Это позволяет транспортировать газ между Эстонией и Финляндией в обоих направлениях в зависимости от того, где не хватает газа, а где его избыток. Например, сжиженный природный газ, доставляемый танкером-метановозом в финский LNG-терминал Inkoo, регазифицируется там и затем транспортируется через Balticconnector в Эстонию.

В Финляндии подозревают, что за повреждением стоит Россия

На основе материалов финских СМИ можно сделать несколько выводов. Неофициально руководство Финляндии и Командование Сил обороны Финляндии подозревают, что за повреждением стоит Россия. Подозреваемый есть, но определить виновника бывает сложно. Во вторник официальные представители Финляндии и Эстонии отказались комментировать вопрос, кто или какая сторона стоит за диверсией: "Прежде чем делать выводы, мы сначала хотим тщательно исследовать этот вопрос. Именно так действуют западные конституционные государства".

Возможно, что расследование не предоставит четких доказательств, которые укажут на преступника. Тем не менее, очевидно, что трубный саботаж идеально вписался бы в российский сценарий.

РФ показывает Финляндии и Эстонии, что НАТО не является эффективной защитой

Повреждение трубопровода наносит ограниченный экономический ущерб как Финляндии, так и Эстонии. Однако содеянное является мощным инструментом в информационной войне. Россия демонстрирует, что несмотря на поражения на украинском фронте, она все еще способна действовать жестоко и эффективно на многих направлениях. Прежде всего, она показывает Финляндии и Эстонии, что НАТО не является эффективной защитой.

Еще один момент: норвежские сейсмологи зафиксировали подземные толчки на морском дне Балтики в ночь на 8 октября. Сейсмические волны наблюдались у газопровода в 1:20 по финскому времени. Норвежцы считают, что это был "вероятный взрыв". По данным норвежского сейсмологического общества Norsar, взрыв имел магнитуду 1,0, то есть был настолько мал, что его трудно наблюдать на финских сейсмологических станциях.

Руководитель польской Rochan Consulting Конрад музыка указывает на российское гидрографическое судно "Сибиряков", который был одним из кораблей ВМФ России, замеченных вблизи места взрыва газопровода "Северный поток" за несколько месяцев до диверсии на трубопроводе осенью 2022 года.

Премьер-министр Петтери Орпо и Президент Саули Ниинистьо не высказали позицию относительно того, причастна ли Россия к повреждению газопровода и ВОЛС.

"Почерк" диверсии – такой же, как и в случае с "Северными потоками"

Итак, подводя итог, можно сказать:

"Почерк" диверсии - такой же, как и в случае с "Северными потоками". Факт пребывания разведывательного корабля Балтфлота вблизи зоны диверсии красноречиво говорит сам за себя. Совместные усилия НАТО и ЕС по защите критической инфраструктуры, "освященные" в начале 2023 года на самом высоком уровне (Йенс Столтенберг и Урсула фон дер Ляйен) путем создания соответствующей рабочей группы обоих блоков, очевидно, оказались недостаточными. Созданная "инфраструктура противодействия" деструктивной подводной активности пока неэффективна. Евросоюз был достаточно инертным, вяло реагируя на агрессивные действия РФ в Черном море после 2014 года – оккупации Крыма, милитаризации региона и усилении российского доминирования в нем. Лишь подрыв трех из четырех нитей газопроводов "Северный поток" в наиболее нагруженном и насыщенном морским трафиком Балтийском море, как море ЕС, стимулировал ускорение появления обновленной Стратегии морской безопасности, где содержится четкая и правильная оценка: "Атаки 2022 года на трубопроводы Nord Stream в Балтийском море, присутствие несанкционированных беспилотных транспортных средств вокруг морских объектов в Северном море и повторяющиеся гибридные и кибератаки, направленные на морскую инфраструктуру, требуют от ЕС усилить свои действия и защитить критическую инфраструктуру...". Оценка четкая и правильная, а эффективного механизма противодействия угрозам так и не создали. Россия осуществила обозначенную диверсию для зондажа реакции НАТО, ЕС, национальных компетентных органов, а также изучения их поведения и мер, которые будут приниматься. Диверсия, в дополнение к событиям на Ближнем Востоке, распыляет внимание Альянса и Еврокомиссии, поскольку она состоялась в море, где доминируют НАТО и ЕС, и дополнительно отвлекает внимание от Украины. Очевидно, что этим инцидентом действия России не ограничатся, дальше может быть Северное море и Северная Атлантика, а также Средиземное море. НАТО и политическим лидерам стран-членов Альянса стоит отказаться от практики уклонения публичной идентификации российского авторства диверсий (как это имеет место в случае "Северных потоков") во избежание эскалации. Подобная практика лишь поощряет Россию к дальнейшим действиям, поскольку расценивается как проявление слабости Запада.

Михаил Гончар, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ"