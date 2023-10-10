Ремонт газопровода может занять месяцы.

Во вторник, 10 октября, Финляндия заявила, что подводный газопровод Balticconnector, соединяющий эту страну с Эстонией, был поврежден.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо на брифинге заявил, что утечка газа из финского газопровода была вызвана "внешним действием". По его словам, правительство внимательно следит за ситуацией, и расследование утечки пока на "ранней стадии". "Пока рано делать выводы о том, кто или что причинило вред", – говорит он.

Орпо утверждает, что повреждение не повлияло на общее подключение страны к газопроводу. Береговая охрана Финляндии заявила о "явных повреждениях", вызванных "внешним фактором", не вдаваясь в подробности. В правительстве отметили, что ремонт газопровода может занять месяцы, и на этом фоне цены на газ этой зимой могут вырасти.

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Как пишет финская газета Iltalehti со ссылкой на правительственные источники, повреждение "не было случайным", и официальные лица считают, что за нападением стоит Россия. Шведское общественное радио сообщило, ссылаясь на источники в правительстве Финляндии, что трубопровод был поврежден и поверждение не возникло естественным путем.

Реакция НАТО на вероятную атаку на газопровод

После того, как стало известно об атаке, президент Финляндии Саули Ниинисте провел разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. После разговора они заявили, что Альянс делится информацией и готов поддержать своих союзников.

"Причина повреждения еще не ясна, расследование продолжается, Финляндия сотрудничает с Эстонией", – сказал Ниинисте.

Balticconnector - что надо знать о газопроводе

Balticconnector соединяет газовые сети двух стран НАТО - Финляндии и Эстонии. Его длина составляет 151 км, из которых 77 км проходят под водой в Балтийском море. Он был введен в эксплуатацию в декабре 2019 года.

В 2022 году, когда Финляндия на фоне вторжения РФ в Украину отказалась от российского газа, финская энергетическая компания Gasum объявила, что будет поставлять природный газ своим потребителям из других источников через трубопровод Balticconnector.

В апреле 2023 года общественные вещатели Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии выпустили расследование, в котором утверждалось, что российские разведывательные корабли, вероятно, осуществляют подготовку перед диверсией против энергетических и инфраструктурных объектов в Балтийском и Северном морях.

8 октября стало известно, что в Balticconnector упало давление и его перекрыли. Газопровод оказался поврежденным.

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