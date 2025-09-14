По словам Нагорняка, восстановительные работы, которые продолжались на этой станции весь год, оказались напрасными.

По Трипольской тепловой электрической станции на прошлой неделе было 19 попаданий "Шахедами" российских оккупантов. Об этом в эфире "Киев 24" сказал Сергей Нагорняк, народный депутат от "Слуги народа", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

Говоря о необходимости иметь достаточное количество средств противовоздушной обороны, он сказал, что до Трипольской ТЭС долетело большое количество дронов-камикадзе.

"Пример буквально недельной давности показал, что в Трипольскую ТЭС прилетело... достаточно большое количество "Шахедов". И это не ракеты, это не баллистика. Это прилетели обычные иранско-российские "Шахеды" в количестве 19 попаданий", - сказал он.

Депутат отметил, что это попадание свело на нет восстановительные работы, которые продолжались на этой станции весь год.

"И здесь вопрос потраченных средств, потраченных усилий. Если наши партнеры будут и в дальнейшем так медленно помогать Украине с предоставлением достаточного количества противовоздушной обороны, - конечно, могут быть и сложные ситуации", - сказал Нагорняк.

В то же время, по его мнению, россиянам не удастся реализовать свой план и погрузить украинские города в темноту или заморозить их.

"Мы даже в конце уже 2025 года лучше подготовлены в энергетике, несмотря на разрушения, чем мы были готовы, условно говоря, в 2022-2023 годах. Поэтому я не считаю, что нужно паниковать", - отметил парламентарий.

Российские удары по энергетике

Как сообщал УНИАН, ранее Россия атаковала украинскую энергосистему, под массированным обстрелом оказался один из объектов тепловой генерации в Киевской области.

Погибших и пострадавших в результате атаки не было. Взрывной волной были повреждены здания торгового центра и фитнес-клуба в Обуховском районе области.

