Решение Кабмина, которое обязывает промышленность импортировать 80% электроэнергии, приведет к остановкам предприятий, росту безработицы и экономическому коллапсу. Об этом заявил президент ОП Укрметаллургпром Александр Каленков.

По его словам, импортной электроэнергии не хватит на все предприятия, а дефицит повлечет за собой рост цен в разы.

"Если электроэнергия будет в таком недостаточном количестве, она вырастет многократно в цене. И ее все равно не будет хватать", - подчеркнул Каленков.

Видео дня

По его словам, это решение приведет лишь к ухудшению экономической ситуации и потере снабжения ВСУ.

"Предприятия останавливаются, люди теряют работу, в бюджет не поступают средства. Это просто спираль смерти, в которую наши чиновники сами себя загоняют. В этом плане промышленность - это должно быть последнее, что отключается. Не говоря уже о том, что наша промышленность, например, поставляет огромное количество товаров непосредственно на оборону. Это решение вернется бумерангом - в виде закрывающихся предприятий, безработицы и коллапса экономики", - резюмировал Каленков.

Как известно, Кабмин принял изменения в постановление, которые предусматривают, что любой промышленный объект должен импортировать 80% электроэнергии для своих нужд. Укрэнерго, со своей стороны, гарантирует промышленности еще 20%.

Бизнес выступил резко против этой инициативы, ведь цена за доставку электроэнергии через границу резко подскочит, и предприятиям будет проще просто остановиться, чем импортировать. Для Украины это означает отток валюты и падение доходов бюджета, который является единственным источником финансирования ВСУ. При этом бизнес не против повышения доли импорта, но не более, чем до 50% - больше импортировать у Украины нет возможности.