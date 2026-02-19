В жизни этих знаков Зодиака наконец-то началась 'белая полоса': кто в ударе

Период испытаний оказался непростым.

С 19 февраля 2026 года для трёх знаков Зодиака начинается новый этап. Растущая Луна в Овне наполняет решимостью, внутренней силой и готовностью больше не мириться с тем, что изматывало последние месяцы, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

Период испытаний оказался непростым: многим пришлось пройти через сомнения, напряжение и усталость. Но именно сейчас приходит понимание – достаточно. Лунная энергия Овна помогает не только пережить прошлое, но и закалиться. В этот день появляется твёрдое намерение больше не терпеть то, что разрушает изнутри. Старые сложности теряют власть.

Весы

Для Весов напряжение чаще всего касалось личной сферы. Проблемы могли возникать не во внешнем мире, а в доме, в отношениях, где особенно важны баланс и гармония.

Растущая Луна в Овне помогает честно взглянуть на перекосы и обсудить их с партнёром. Появляется готовность восстановить равновесие и установить понятные, здоровые границы. Вместо молчаливых обид – открытый разговор. Вместо сомнений – уважение к себе.

Именно это чувство собственного достоинства помогает Весам преодолеть препятствия. Внутреннее спокойствие возвращается, а вместе с ним – ощущение, что сложный этап действительно завершён.

Стрелец

У Стрельцов трудности также были связаны с отношениями, но главным уроком становится способ общения. 19 февраля приходит осознание: продуманная фраза способна изменить всё, тогда как резкие слова только усугубляют конфликт.

Энергия Луны в Овне может подталкивать к импульсивности, однако успех кроется в выдержке. Стрельцам важно остановиться, обдумать сказанное и только потом говорить. Спокойствие становится главным инструментом.

В этот период особенно ценно умение слушать. Совместный поиск решения помогает сгладить напряжение. Постепенно становится ясно: чёрная полоса подходит к концу, если действовать осознанно.

Телец

Для Тельцов 19 февраля – момент освобождения. Появляется возможность высказать то, что долго накапливалось внутри. Разговор, которого вы избегали или откладывали, наконец состоится.

Самое важное – вас слышат. Ваши чувства воспринимают всерьёз, и это приносит огромное облегчение. Ощущение, что вас игнорируют, уходит.

Растущая Луна в Овне помогает чётко увидеть, кто действительно поддерживает, а кто сосредоточен только на себе. Это знание даёт ясность и внутреннюю развязку. Напряжение спадает, и становится понятно: возвращаться к прошлым сложностям больше не придётся.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака вот-вот будут грести деньги лопатой.

Вас также могут заинтересовать новости: