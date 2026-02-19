Скандал в семье Бекхэмов: Ромео намекнул, кто 'виноват' в конфликте

Официальных комментариев так и не прозвучало.

23-летний Ромео Бекхэм оказался в центре внимания после того, как лайкнул пост с утверждением, что актриса и модель Никола Пельтц является "проблемой" в ссоре между его старшим братом и семьей.

Речь идет о громком конфликте между Бруклином Бекхэмом и его родителями - Дэвидом и Викторией Бекхэм. Как пишет Daily Mail, Ромео лайкнул видео попкультурной инфлюенсерши Эш Кантли, которая утверждает, что родители якобы пытаются спасти сына, а влияние Николы на Бруклина является чрезмерным и изолирующим:

"Мне жаль Бруклина, потому что я действительно чувствую, я действительно верю, что он испытывает эти вещи. Я думаю, его жена подталкивает его к тому, чтобы он публично выступил в ее защиту".

Это стало первым таким явным сигналом его позиции в конфликте. Ранее Ромео уже косвенно комментировал ситуацию, появившись в видео вместе с братом Крузом с подписью, намекающей на ироничное отношение к хейту.

Видео дня

Как сообщал УНИАН, в начале этого года старший сын Бекхэмов обнародовал шестистраничное заявление, в котором обвинил свою семью в контроле, манипуляциях и попытках разрушить его брак.

Бруклин публично заявил, что не хочет примирения с родителями, ведь его семья всегда ставила бизнес-интересы выше семейных ценностей.

Вас также могут заинтересовать новости: