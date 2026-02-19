Часть жилых домов остаются без отопления.

В российском Белгороде и нескольких районах области возможны временные отключения электроэнергии. Об этом заявил губернатор области Вячеслав Гладков.

Он пожаловался, что отключения применяют из-за "причиненного врагом огневого воздействия".

"К сожалению, составить график веерных отключений невозможно. Сказывается сильная нагрузка на сеть, в процессе ремонта происходит перераспределение энергии - от этого зависит, в каких именно муниципалитетах временно отключается подача электроэнергии. Это происходит для сохранения целостности всей энергосистемы, из-за перегрузки оборудования. Поэтому плановый характер веерным отключениям придать нельзя", - написал Гладков.

Также чиновник рассказал, что в Белгороде продолжаются восстановительные работы на объектах энергетики, по которым перед этим якобы ВСУ нанесли ракетный удар. Сейчас, по его словам, часть жилых домов остаются без отопления.

Последствия войны Путина для россиян

Ранее в NYT рассказали, как село в РФ стало "символом доблести". Речь идет о Седанке, которую местные жители и посетители описывают как очень грязную на фоне величественных вулканов и красивых лесов.

В то же время известно, что из примерно 250 жителей села 39 из 67 мужчин были отправлены в Украину. Поэтому во время визита в село губернатор Камчатской области Владимир Солодов заявил, что планирует присвоить Седанке престижный титул "Село военной доблести".

"Это будет такой позор, единственное село с военной славой, и как они это покажут? У людей ничего нет", - заявила член сельского совета и председатель Ассоциации коренных народов Севера Светлана Захарова.

