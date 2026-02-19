Жилье для ВПЛ станет доступнее: правительство существенно упростило механизм размещения переселенцев

Это упростит доступ к свободным общежитиям, санаториям, тренировочным базам и другим помещениям для ВПЛ.

Правительство упростило механизм обеспечения временным жильем внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Это позволит быстрее обустраивать места временного проживания для людей, которые вынужденно покинули свои дома из-за войны.

Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, организации, которые предоставляют убежище ВПЛ, могут арендовать государственное и коммунальное имущество на льготных условиях. По ее словам, общественные объединения и благотворительные организации могут арендовать помещения для проживания ВПЛ по символической ставке, которая составит 0,01% от расчетной арендной платы.

"Государственные и коммунальные учреждения в сферах образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, а также социальной защиты могут арендовать имущество для размещения ВПЛ без аукциона – за 1 гривню в год за каждый объект", – отметила премьер-министр.

Хозяйственные общества с государственной долей более 50% могут передавать свою недвижимость для проживания ВПЛ на период военного положения и еще шесть месяцев после его завершения – также за 1 гривню в год.

"Такие условия упрощают доступ к свободным общежитиям, санаториям, тренировочным базам и другим помещениям и позволяют общинам быстрее обустраивать места временного проживания для людей, которые вынужденно покинули свои дома из-за войны", - добавила Свириденко.

Жилье в Украине - последние новости

18 февраля стало известно, что после внесения изменений в законодательство только четыре категории граждан будут иметь возможность бесплатно получить жилье в собственность от государства. Для всех остальных служебное жилье будет предоставляться исключительно на условиях аренды.

Ранее сообщалось, что в Украине запускают инвентаризацию неиспользуемых объектов государственной и коммунальной собственности для будущего их переоборудования под жилье для внутренне перемещенных лиц.

