Жилье для ВПЛ станет доступнее: правительство существенно упростило механизм размещения переселенцев

Правительство упростило механизм обеспечения временным жильем внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Это позволит быстрее обустраивать места временного проживания для людей, которые вынужденно покинули свои дома из-за войны.

Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, организации, которые предоставляют убежище ВПЛ, могут арендовать государственное и коммунальное имущество на льготных условиях. По ее словам, общественные объединения и благотворительные организации могут арендовать помещения для проживания ВПЛ по символической ставке, которая составит 0,01% от расчетной арендной платы.

"Государственные и коммунальные учреждения в сферах образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, а также социальной защиты могут арендовать имущество для размещения ВПЛ без аукциона – за 1 гривню в год за каждый объект", – отметила премьер-министр.

Хозяйственные общества с государственной долей более 50% могут передавать свою недвижимость для проживания ВПЛ на период военного положения и еще шесть месяцев после его завершения – также за 1 гривню в год.

"Такие условия упрощают доступ к свободным общежитиям, санаториям, тренировочным базам и другим помещениям и позволяют общинам быстрее обустраивать места временного проживания для людей, которые вынужденно покинули свои дома из-за войны", - добавила Свириденко.

Жилье в Украине - последние новости

18 февраля стало известно, что после внесения изменений в законодательство только четыре категории граждан будут иметь возможность бесплатно получить жилье в собственность от государства. Для всех остальных служебное жилье будет предоставляться исключительно на условиях аренды.

Ранее сообщалось, что в Украине запускают инвентаризацию неиспользуемых объектов государственной и коммунальной собственности для будущего их переоборудования под жилье для внутренне перемещенных лиц.

