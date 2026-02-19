Reuters узнало, видят ли европейские разведки шансы на мир в Украине уже в этом году

Представители разведывательных служб считают, что Россия не хочет быстрого прекращения войны.

Европейские разведки пессимистично настроены относительно шансов на достижение в этом году соглашения о прекращении войны в Украине, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о том, что такая перспектива "достаточно близка". Об этом пишет Reuters, которое недавно пообщалось с руководителями пяти европейских разведывательных служб.

В статье говорится, что на условиях анонимности разведчики рассказали, что Россия не хочет быстрого прекращения войны. По словам четырех из них, Москва использует переговоры с США, чтобы продвигать ослабление санкций и заключать деловые соглашения. Один из руководителей разведки назвал мирные переговоры, последний раунд которых состоялся на этой неделе в Женеве, "театром переговоров".

Издание отметило, что эти утверждения "указывают на разительную пропасть во взглядах между европейскими столицами и Белым домом, который, по словам Украины, хочет заключить мирное соглашение до июня".

"Россия не стремится к мирному соглашению. Она стремится к своим стратегическим целям, которые не изменились", – отметил один из руководителей европейской разведки, мол, среди ее целей – устранение украинского президента Владимира Зеленского и превращение Украины в "нейтральный" буфер для Запада.

По словам второго руководителя разведки, главная проблема заключается в том, что Россия не хочет и не нуждается в быстром мире, а ее экономика "не находится на грани коллапса".

Получив Донбасс, РФ не достигнет своей цели

Объясняя территориальные вопросы, по которым Украина и Россия не могут прийти к соглашению, второй руководитель разведки сказал, что если Россия получит остальную часть Донецкой области, она может быть удовлетворена территориально, но при этом не достигнет своей цели – "свержения прозападного правительства Зеленского".

Третий руководитель разведки заявил, что существует ложное убеждение, что якобы если Украина уступит Донецкую область, это быстро приведет к мирному соглашению. По его словам, если это произойдет, Россия затем выдвинет следующие требования.

Россия добивается ослабления санкций

По словам двух чиновников, Москва пытается разделить переговоры, ведущиеся при посредничестве США, на два разных направления: одно сосредоточено на войне, а второе – на двусторонних соглашениях с Штатами, которые будут включать ослабление санкций для России.

Издание напомнило, что Зеленский со ссылкой на разведку заявлял, что американские и российские представители обсуждали двустороннее соглашение о сотрудничестве на сумму до 12 триллионов долларов, предложенное российским посланником Кириллом Дмитриевым.

Один из руководителей европейской разведки рассказал, что это предложение было разработано, чтобы заинтересовать как Трампа, так и российских олигархов, которые не получили выгоды от войны из-за санкций, но чью лояльность российскому президенту Владимиру Путину нужно сохранить, поскольку российская экономика сталкивается со все большими трудностями. Впрочем, как подчеркнул чиновник, в конечном итоге Россия является "устойчивым обществом", способным выдержать трудности. Однако третий чиновник сказал, что РФ столкнется с "очень высокими" финансовыми рисками уже во второй половине 2026 года.

Окончание войны в Украине: заявления политиков

Как сообщал ранее УНИАН, недавно Зеленский назвал условия, при которых война в Украине может закончиться до лета. У него спросили, считает ли он, что завершение войны может произойти до июня этого года. По словам президента, это зависит не только от Украины, но и от Америки, "которая должна давить" на Россию. "Если будет желание не только со стороны Украины, но и со стороны агрессора, то у нас получится закончить боевые действия до лета", – сказал президент.

Ранее он заявлял, что США предлагают России и Украине завершить войну до лета и, "вероятно, будут давить на стороны именно согласно такому графику". "Почему именно до этого лета? Понимаем, что их внутренние вопросы в Америке имеют влияние и, наверное, станут еще более актуальными для них", - подчеркнул глава государства.

Сам же Трамп перед недавними переговорами в Женеве обратился с предупреждением к Украине, заявив, что ожидает активного участия Киева в будущем переговорном процессе и надеется на скорейшее достижение Украиной соглашения с РФ. "Украине лучше сесть за стол переговоров как можно скорее", - заявил президент США.

