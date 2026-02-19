НАБУ в суде обязали расследовать растрату активов на 10 млрд грн 'Закарпатгаза' и 'Львовгаза', – заявление адвоката

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начать расследование дела о растрате активов "Закарпатгаза", "Львовгаза" и других операторов газовых сетей на 10 млрд грн.

Как сообщил адвокат адвокатского объединения Legal Energy Николай Шиян, это решение было принято 12 февраля 2026 года в результате рассмотрения его жалобы на бездействие НАБУ. Ранее адвокат, представляющий собственные интересы как бывшего работника, а также интересы акционеров предприятий, подал заявление о совершенном уголовном правонарушении, но в Бюро ему отказали в открытии уголовного производства.

"Суд признал противоправной бездеятельность НАБУ и обязал уполномоченных лиц внести сведения о совершении уголовного правонарушения в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР)", – прокомментировал Николай Шиян.

Видео дня

По данным адвоката, дело касается вывода активов и доведения до банкротства стратегических газораспределительных предприятий, в частности АО "Закарпатгаз" и АО "Львовгаз" должностными лицами АРМА, АО "ДАТ "Черноморнефтегаз" и НАК "Нафтогаз Украины".А стоимость этих активов уменьшилась с 26 миллиардов гривень в 2022 году до 16 миллиардов в 2024 году, что свидетельствует об убытках на сумму более 10 миллиардов гривень.

"Целью ареста и передачи активов в управление является исключительно обеспечение их сохранности и сохранение их экономической стоимости. Государство взяло эти акции "на хранение", гарантируя, что бизнес не будет уничтожен. Однако вместо сохранения активов мы получили спланированную диверсию, которая на сегодняшний день уже стала свершившимся фактом: Группа "Нафтогаз", которой государство доверило защиту этих предприятий, цинично инициирует процедуры их ликвидации, собственноручно уничтожая вверенный ей ресурс", – считает Николай Шиян.

По словам адвоката, за два года управления активами:

предприятия отрасли за 2 года потеряли 40% стоимости активов, что подтверждено официальными финансовыми отчетами. Однако есть основания считать, что сегодня реальная стоимость этих активов приближается к 0.

штат работников газораспределительных предприятий сокращен на 86%, уволено более 36 тысяч специалистов;

лицензии операторов, в частности АО "Львовгаз", были приостановлены НКРЭКУ из-за вывода целостного имущественного комплекса (газопроводы, оборудование, транспорт), всего бизнеса по распределению газа, включая работников, на баланс ООО "Газораспределительные сети Украины", входящего в Группу "Нафтогаз".

корпоративные права (акции) были обесценены из-за потери предприятиями активов, а имущественные права акционеров – нарушены.

"Финальным аккордом этого преступления стало то, что мы видим по состоянию на 26 января 2026 года, когда группа "Нафтогаз", которая через "Черноморнефтегаз" управляла этими активами, теперь подает на банкротство этих предприятий (в частности дела №910/731/26, №921/708/25). Процедуры банкротства используются как инструмент для сокрытия следов хищения активов. Это прямо противоречит интересам государства и более 6000 акционеров АО "Львовгаз" и десятков тысяч акционеров других операторов ГРМ", – заявляет Шиян.

Напомним, в мае 2022 года в рамках уголовного производства №62021000000000160 был наложен арест на корпоративные права (акции) 26 операторов газораспределительных сетей. Целью ареста в соответствии с ч. 1 ст. 170 Уголовного процессуального кодекса Украины и положениями Закона Украины об АРМА было обеспечение сохранности активов и их экономической стоимости как вещественных доказательств.

В дальнейшем указанные активы на основании распоряжения Кабмина №429-р были переданы в управление АО "ДАТ "Черноморнефтегаз", входящему в группу НАК "Нафтогаз Украины".

В дальнейшем основные средства и хозяйственная деятельность операторов газораспределительных сетей были переданы другому предприятию той же группы – ООО "Газораспределительные сети Украины", что привело к прекращению лицензионной деятельности арестованных операторов и потере ими источников дохода.

Параллельно другие предприятия группы НАК "Нафтогаз Украины", в частности ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины", инициировали производство по делам о банкротстве таких операторов, как АО "Закарпатгаз" (дело №910/731/26) и АО "Тернопольгоргаз" (дело №921/708/25).

Вас также могут заинтересовать новости: