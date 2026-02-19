Вышел трейлер последнего фильма с актером Джеймсом Ван Дер Биком (видео)

Мужчина сыграл роль пастора в фильме "Врата".

Вышел трейлер нового фильма "Врата", в котором сыграл покойный американский актер Джеймс Ван Дер Бик. Он исполнил роль злобного пастора по имени Джейкоб.

Ленту снял режиссер Джон Берр. Фильм выйдет на большие экраны 13 марта.

"Врата - один вход. Выхода нет", - отметили создатели ленты.

Кроме Джеймса Ван Дер Бика, в "Вратах" сыграли Мейсон Гудинг, Элджи Смит, Кит Пауэрс и Брэд Лиланд.

По сюжету, проезжая через закрытый жилой комплекс, трое друзей становятся свидетелями убийства и оказываются в центре внимания зловещего пастора. Они должны противостоять ему, чтобы выжить.

К слову, актер Джеймс Ван Дер Бик ушел из жизни 11 февраля. Причиной смерти 48-летнего мужчины стал рак толстой кишки, с которым он боролся несколько лет. Он получил наибольшее признание за роль Доусона Лири в сериале "Бухта Доусона". У актера осталось шестеро детей.

