Мозговая поразила кардинальным изменением образа (фото)

Продюсер выбрала новый цвет волос.

Известная украинская продюсер Елена Мозговая решила обновить свой образ в преддверии весны, удивив подписчиков изменениями.

Фотографию, на которой можно увидеть ее новую прическу, 52-летняя дочь известного певца и композитора Николая Мозгового опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Продюсер поблагодарила свою стилистку за проделанную работу:

"В Новый год нужно входить обновленной. Моя волшебная фея, спасибо тебе за любовь, талант, энергию! Люблю сильно!".

Напомним, ранее в сети обсуждали известную певицу Ирину Билык, которая предстала перед поклонниками в более рискованном и "жестком" образе. За это преображение отвечал визажист Егор Андрюшин, который ранее уже делал перевоплощения для певицы Натальи Могилевской и Оли Поляковой.

Как сообщал УНИАН, в одном из недавних интервью Андрюшин рассказал, почему не мобилизовался в ряды Вооруженных сил Украины, а также раскрыл свое отношение к тому, что остается в тылу.

