Последние поставки: российские Ми-28 и Су-35 не спасут запущенную армию Ирана, - Forbes

Даже поставки новых российских вертолетов и истребителей не способны восстановить устаревшие вооруженные силы Тегерана.

В Иране появились первые видео и снимки российских ударных вертолетов Ми-28НЕ "Хейвок", пролетающих над Тегераном. Это, вероятно, последняя поставка российской военной техники, включая истребители Су-35, заказанные и оплаченные Ираном, пишет Forbes.

По оценкам экспертов Института изучения войны, даже полная и ускоренная поставка российских систем не сможет возродить иранские обычные вооруженные силы, которые пришли в упадок в течение десятилетий из-за приоритета КВИР и устаревшего оборудования.

Сейчас Ми-28 базируются в международном аэропорту Мехрабад в Тегеране, и, как предполагают аналитики, Иран, скорее всего, будет использовать их против внутренних беспорядков и протестов, а не для противостояния американским или израильским ВВС.

Иран также заказал до 50 Су-35 для замены устаревших F-14A Tomcat и МиГ-29, однако даже это количество не изменит существенно соотношение сил в регионе. По словам аналитиков, современные боевые самолеты США и союзников Израиля легко превосходят иранские новые поставки.

Несмотря на новые закупки, десятилетний упадок регулярных вооруженных сил Ирана делает любое быстрое восстановление армии практически невозможным. Режим продолжает полагаться на КВИР, собственные баллистические ракеты и беспилотники как основные средства сдерживания и контроля над населением.

Новые поставки Ми-28 и Су-35 станут лишь символическим обновлением техники, но не изменят фундаментальной слабости иранских вооруженных сил, заключает издание.

Как сообщал УНИАН, Иран заключил с Россией контракты на поставку ракетного вооружения на сумму около 2,7 миллиарда долларов еще до полномасштабного вторжения в Украину. Об этом сообщил западный чиновник по вопросам безопасности на условиях анонимности в комментарии Bloomberg.

По его словам, соглашения были подписаны начиная с октября 2021 года - за несколько месяцев до начала войны. Они касались поставок баллистических ракет и ракет класса "земля-воздух".

