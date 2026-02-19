В этот день украинцы всех возрастов и социальных классов бились за будущее своих детей.

20 февраля, в День памяти Героев Небесной Сотни, Украина вспоминает тех, кто в 2014 году ценой собственной жизни боролся за мечту о свободе и благополучии своей родины.

Этот день связан с самыми драматичными моментами Революции Достоинства. Тогда на улицах столицы происходили ожесточенные столкновения между гражданами и силовиками, и наибольшее число погибших пришлось именно на 20 февраля.

День Героев Небесной Сотни - история даты

В конце 2013 – начале 2014 годов по всей Украине вспыхнули масштабные протесты против отказа властей от евроинтеграции, бесчинства силовых структур и вездесущей коррупции. Началом самоорганизованного движения протестующих послужили события 29 ноября, когда "Беркутовцы" жестоко избили студентов, вышедших на пикет в центре Киева.

Последовавшие события вошли в историю как Революция Достоинства – массовое движение, которое в итоге привело к смене власти в стране. Самым ожесточенным эпизодом противостояния стало столкновение на Майдане Независимости в Киеве между митингующими и силовиками.

Список погибших, получивших название Небесная Сотня, начинается с 22 января 2014 года. Тогда от огнестрельных ранений в центре Киева умерли первые активисты: Сергей Нигоян и Михаил Жизневский. В тот же день в лесу под Киевом нашли тело со следами пыток активиста Юрия Вербицкого. К 18 февраля число жертв достигло девяти, а с 18 по 20 февраля погибло больше всего людей – 78 человек, и еще 20 в течение последующих недель.

Хотя коллективное название говорит о сотне, на самом деле в эту группу включено более ста человек, погибших в те дни. Указом Президента Украины от 11 февраля 2015 года именно 20 февраля официально закрепили как День памяти Героев Небесной Сотни – чтобы навсегда увековечить их подвиг, человеческую отвагу, гражданскую стойкость и приверженность демократическим ценностям. В 2026 году Украина отмечает уже двенадцатую годовщину этих событий.

День Героев Небесной Сотни – мероприятия на 2026 год

К 20 февраля по всей стране традиционно проводятся памятные акции, выставки, экскурсии и собрания, цель которых – почтить память погибших и помочь новым поколениям понять значимость тех событий.

В 2026 году состоятся следующие события:

Национальный музей Революции Достоинства совместно с партнерами организует всеукраинскую кампанию памяти, включая художественные и образовательные активности.

В разных городах пройдут тихие акции "Ангелы памяти", которые подразумевают развешивание бумажных ангелов в знак памяти о погибших.

В Сумах 20 февраля состоится концерт-реквием "Герои не умирают" – музыкальное мероприятие, посвященное памяти Небесной Сотни.

Кроме этого, планируются церемонии возложения цветов к мемориалам, минуты молчания и духовные службы по всей Украине.

