'Могло быть еще хуже': чиновник объяснил, почему асфальт на дорогах сошел вместе со снегом

Уровень финансирования дорожных работ покрывает незначительную часть потребности, а профилактические меры реализуются на уровне 1%. Об этом в интервью "Экономической правде" сообщил руководитель Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Сергей Сухомлин.

Ранее на ключевых автомагистралях страны было зафиксировано появление выбоин, характерных скорее для местных дорог, которые длительное время не проходили капитального ремонта. В социальных сетях активно распространяются видео с поврежденными участками трасс Киев–Одесса и Киев–Чоп.

Сотни автомобилей получают повреждения колес, а тысячи водителей вынуждены замедлять движение до скорости пешехода, чтобы безопасно проехать проблемные участки.

По словам Сухомлина, ключевая причина таких проблем – это недофинансирование. Сегодня в бюджете заложено только 10% от необходимого минимума, но около 65% этих средств тратятся в прифронтовых регионах.

"Дорожное полотно имеет определенный срок эксплуатации и состоит из нескольких слоев основания и асфальтобетона. Со временем на нем появляются трещины. Зимой, во время циклов замерзания и оттаивания, в трещины попадает вода, которая замерзает, расширяется и разрушает покрытие", – объясняет чиновник.

Главный "дорожник" отмечает, что гарантийный срок дорожного покрытия обычно составляет 6-8 лет. Это означает, что каждые 6-8 лет нужно обновлять верхний слой, а примерно через 15 лет – и основу.

Если говорить о вышеупомянутых трассах, то они строились в 2012 году, а капитальный ремонт на них ни разу не проводился.

"Трафик большой, а средства на плановые ремонты не выделяются, поэтому имеем нынешнюю ситуацию", – отмечает Сухомлин.

Сроки латания дыр на трассах Киев-Одесса и Киев-Чоп зависят не только от финансирования, но и от температуры воздуха.

"Как только температура позволит, аварийный ремонт начнется", – говорит чиновник.

Глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры говорит, что средства на капитальный ремонт в этом году, как и в прошлом, не предусмотрены – в бюджете их нет, поэтому будет выполняться только текущий ремонт, включая фрезерование и латание выбоин. Из-за этого существует высокий риск того, что весной следующего года ситуация повторится.

Чиновник напоминает, что в 2023 году на дороги было выделено 42 миллиарда гривень, при этом на дороги местного значения средств не предусматривалось. В 2024 году бюджет на дороги сократился до 21,5 млрд, и снова местные дороги остались без финансирования.

В 2025 году на ремонт и содержание выделили 18,6 млрд гривень, из которых 1,8 млрд направили на местные дороги. На 2026 год предусмотрено 12,6 млрд, из которых 2,5 млрд идут на пункты пропуска и международные проекты, а остальные 8,6 млрд – на текущий ремонт и содержание дорог.

Сухомлин также напомнил, что капитальный ремонт дорог в Украине проводился в рамках программы "Большое строительство". Дорожники снимали верхний слой и перестеливали дорожное покрытие, а также строили новые дороги. Чиновник считает, что если бы этой программы не было, состояние дорог было бы значительно хуже.

"Во время ее реализации построили и восстановили большое количество дорог – это объективный факт", – говорит чиновник.

Он добавил, что предотвратить появление выбоин можно. "Дорожник" привел пример Польши, где финансирование содержания дорог обеспечивается в полном объеме. По его словам, для поддержания дорог Украины без капитальных вложений нужно около 60–70 млрд гривень в год только на постоянное латание трещин и выбоин, но сегодня это неподъемная сумма для Украины.

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что ремонт дорог в Украине начнется, как только позволят погодные условия. По ее словам, речь идет прежде всего о стратегически важных маршрутах, которые обеспечивают логистику для нужд обороны, жизнеобеспечения общин и функционирования критической инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что строительство платных дорог в Украине вряд ли начнется до завершения военного положения. Каждая такая трасса может строиться несколько лет.

