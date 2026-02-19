'Легко разрушить семью': Тоня Матвиенко откровенно рассказала о кризисе в браке

Ее брак с Мирзояном оказался на грани.

Украинская певица Тоня Матвиенко откровенно рассказала о серьезном кризисе, через который прошел ее брак с артистом Арсеном Мирзояном.

В интервью Кременчугской газете у исполнительницы спросили, что помогло им сохранить отношения, когда они оказались на грани развода. Тоня отметила, что сохранять чувства на протяжении лет не всегда легко, поэтому даже очень крепкие пары проходят через усталость, недопонимание и сложные периоды:

"У нас с Арсеном это, наверное, был момент глубокого переосмысления, когда становишься перед выбором: разрушить все или попытаться сохранить. Легко разрушить семью, но потом ее уже невозможно собрать такой, как была. Поэтому, когда в голове есть осознание, что семья - это действительно самое ценное, ты начинаешь по-другому смотреть на многие вещи".

Певица вспомнила, что в период кризиса они оказались на расстоянии - Мирзоян был за границей, а у нее было много работы. По ее мнению, именно это помогло им разобраться в своих чувствах.

"Это время дало возможность подумать, побыть отдельно, услышать себя. А потом - начать все как бы заново. Главное, если мы уже решили идти дальше, не вспоминать о том, что было", - добавила она.

