Постоянный рост тарифов на грузовые перевозки Укрзализныци разрушит экспортные отрасли, - эксперт

Постоянный рост тарифов на железнодорожные перевозки может привести к разрушению металлургической и ряда других экспортных отраслей. Об этом заявил председатель НТР ОП "Укрметалллургпром", экс-министр промышленной политики Сергей Грищенко.

По его словам, проблема носит системный характер и связана с многолетней практикой природных монополистов, энергетических и транспортных компаний перекладывать расходы от обслуживания населения на промышленность.

"Рост тарифов на электроэнергию и железнодорожные перевозки, без преувеличения, приведет к разрушению металлургической отрасли. Если это проигнорировать, то впоследствии не будет ни кому поставлять энергоносители, ни что возить", - подчеркнул Грищенко.

Видео дня

Он отметил, что металлургическая промышленность понимает сложность работы государственных компаний во время войны, однако настаивает на предсказуемом и прозрачном тарифообразовании. Ведь у компаний есть возможности для оптимизации расходов, повышения технической эффективности и проведения реформ. Государство же должно играть активную роль в сдерживании необоснованного роста тарифов.

Украинская металлургия традиционно является экспортно ориентированной. До полномасштабной войны основными рынками сбыта были страны Ближнего Востока, Азии и Африки. Сейчас ключевым направлением экспорта стал рынок ЕС. При этом из-за высоких тарифов на энергоносители и грузовые перевозки украинская продукция становится неконкурентоспособной по сравнению с европейскими производителями, подчеркнул Грищенко.

Внутренний рынок металлопродукции находится в депрессивном состоянии, а война только усугубила кризис: строительная отрасль не восстановилась, многие проекты остановлены, а для части предприятий себестоимость превышает рыночную цену металла. Поэтому сейчас как никогда необходимо государственное регулирование тарифной политики.

"Мы в одной лодке. И должны вместе дать ей возможность плавать, а не утонуть в бурных волнах сегодняшнего дня", - подытожил Грищенко.

Как известно, Укрзализныця пыталась инициировать повышение тарифов на грузовые перевозки на 40%, чтобы покрыть убытки от пассажирских перевозок, которые достигли уже 22 млрд грн. Но в Минэкономики выступили против: там заявили, что прежде чем повышать тарифы на грузовые перевозки, Укрзализныця должна обновить тарифный сборник, который не пересматривался с 2009 года. "Просто общее повышение тарифов не даст эффекта. Часть грузов уйдет на дороги или просто исчезнет из-за остановки предприятий", - заявил министр экономики.

Вас также могут заинтересовать новости: