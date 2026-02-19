Китай планирует подчинить себе мировую торговлю: Reuters раскрыло план Пекина

Американский президент делает все, чтобы укрепить позиции Пекина.

Китай использует тарифные войны президента США Дональда Трампа в свою пользу. Пекин меняет мировую торговлю так, чтобы поставить себя в центр нового, китайско-ориентированного многостороннего порядка.

Агентство Reuters пишет, что Китай идет на болезненные структурные изменения, чтобы обеспечить себе долгосрочное доминирование в мировой торговле.

Схема выглядит следующим образом: США давят на другие страны, чтобы те меньше торговали с Китаем. Пекин, в свою очередь, делает этим странам предложения, которые перекрывают возможные убытки от ухудшения отношений с Вашингтоном. Цель – настолько глубоко интегрировать Китай в мировую торговлю, чтобы партнеры не могли позволить себе разобщиться под давлением США.

В рамках стратегии "анти-разъединения" Пекин предлагает соглашения о свободной торговле крупным коалициям – от ЕС до стран Персидского залива. С 2017 года – начала первого срока Трампа – Китай ведет переговоры и с отдельными странами по всему миру. В перечень входят Гондурас, Панама, Перу, Лесото, Южная Корея, Швейцария и другие.

Многие мировые и региональные организации, из которых недавно вышли США, стали окном возможностей для продвижения собственных интересов Китая. В частности, и Транстихоокеанское торговое соглашение, которое в свое время было создано для противостояния китайскому влиянию.

Вместе с тем, риски, которые торговый профицит Китая в размере 1,2 триллиона долларов создает для производственных секторов торговых партнеров, трудно игнорировать. Уже сейчас китайские фирмы отправляют только в Европу больше товаров, чем Блок может поглотить.

Пекин сталкивается с кризисом перепроизводства и низким внутренним спросом. Их ребалансировка – долгосрочный проект. У Трампа осталось три года на посту, и следующая администрация может вернуться к созданию коалиций для сдерживания Китая.

Попытки Пекина перестроить под себя мировую торговлю могут разбиться о опасения других стран относительно его статуса монополиста по добыче и переработке критически важных полезных ископаемых. Так, в начале февраля стало известно, что Евросоюз планирует заключить с США торговое соглашение по редкоземельным металлам, чтобы ограничить влияние Китая.

При этом в прошлом году Китай усилил свою поддержку России в ее захватнической войне против Украины. По прогнозам, сотрудничество Пекина и Москвы еще больше углубится в этом году.

