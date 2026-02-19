Плохая инвестиция: топ-5 телевизоров, которые не стоит покупать в 2026 году

Список включает как бюджетные модели с плохим балансом характеристик, так и дорогие премиальные устройства, не оправдывающие свою цену.

В 2026 году выбор телевизора стал еще шире: от компактных 4K-моделей до огромных 8K-экранов. Но эксперты предупреждают: есть устройства, покупка которых может оказаться плохой инвестицией.

Журналисты SlashGear провели анализ спецификаций, результатов тестов и обзоров, чтобы выделить 5 моделей, от покупки которых лучше отказаться в 2026 году.

Vizio V4K75M-0804

Этот 75-дюймовый телевизор от Vizio кажется привлекательным по цене, но реальные тесты показывают, что он заметно отстает по качеству картинки и звука даже среди бюджетных моделей.

По данным Consumer Reports, его оценка в категории "70 дюймов и выше" оказалась одной из самых низких, а HDR-эффект почти не работает из-за недостаточной яркости подсветки – фактически картинка не лучше, чем у простого SDR-телевизора.

Samsung 98″ QN990F 8K

Модель Samsung с 8K-разрешением может впечатлить размерами, однако для большинства покупателей она не стоит своих 35 000 долларов. Практическая ценность 8K в 2026 низкая из-за малого количества контента, а оптимальное расстояние просмотра для такой диагонали слишком большое для стандартных комнат.

Кроме того, встроенные интеллектуальные настройки изображения (Vision AI) в некоторых случаях создают "искусственный" эффект, не улучшая картинку по сути.

Samsung U7900F

Бюджетная серия Samsung U7900F позиционируется как доступный Smart-TV, но эксперты и тесты указывают на слабую производительность: тусклая картинка при ярком освещении, недостаточная глубина черного и "вымытость" цветов.

При этом у TV всего два HDMI-порта, и только один с поддержкой eARC, что усложняет одновременное подключение внешних аудиоустройств и игровых приставок.

LG UT75

Телевизор из линейки UT75 может показаться неплохим бюджетным выбором, но обзоры указывают на низкую яркость, слабую цветопередачу и медленное движение кадров, что особенно заметно при просмотре динамичных сцен и играх.

А еще у этой модели не хватает важной игровой функции – адаптивной частоты обновления (VRR), которая помогает сгладить картинку в играх и высокоскоростных сценах.

TCL 75A300W

Модель TCL NXTVISION позиционируется как стильный "арт-телевизор", который должен не только показывать картинку, но и красиво выглядеть в интерьере. Тем не менее обозреватели называют его дорогостоящим устройством с посредственной картинкой, тусклыми цветами и низкой контрастностью.

При этом телевизор стоит намного дороже бюджетных конкурентов с более качественными панелями, а встроенные художественные функции не стоят переплаты.

