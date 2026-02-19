Melovin после разрыва отреагировал на слухи об изменах жениха-военного

Певец прокомментировал информацию, которая распространяется в сети.

Украинский певец Melovin (настоящее имя - Константин Бочаров), который на днях объявил о расставании с женихом-военнослужащим Петром, отреагировал на слухи о его изменах.

Так, в сети стали распространять информацию, якобы Петр неоднократно изменял певцу. Комментируя это, Melovin написал в своем Telegram-канале следующее:

"Ох. Что только не придумают, чтобы хайпануть. Петр - отличный парень. Ничего из того, что пытаются на него вылить, не является правдой. Он - человек чести и герой, спасающий жизнь. Это весь мой комментарий".

Тем временем в канале украинского блогера Богдана Беспалова заявили, будто эти слухи намерено распространяет команда самого певца

"Косте нужно закрыть рот после своей фейковой службы и не отсвечивать", - говорится в сообщении.

Напомним, как писал УНИАН, 23 ноября 2025 года Melovin сообщил о помолвке с бойфрендом и впервые показал своего возлюбленного. Им оказался Петр Злотя, инструктор и парамедик ВСУ.

Однако уже 14 февраля 2026-го певец заявил, что расстался с женихом-военным: "Спасибо за опыт. Прошу СМИ воздержаться от допросов. Ради моего спокойствия и спокойствия Петра - я ничего не буду комментировать. С Днем святого Валентина всех".

