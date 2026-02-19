Ближайшей ночью в Украине ударят почти 15-градусные морозы: где будет холоднее всего

Завтра днем температура повысится до небольших "минусов".

Ближайшей ночью морозы в Украине усилятся. Об этом в соцсетях сообщила синоптик Наталья Диденко.

"20 февраля в Украине температура воздуха ночью -6...-12 градусов, на севере - до -14 градусов, в южной части 0...-3 градуса", - спрогнозировала она.

Днем 20 февраля в Украине будет -2...-5 градусов, а в южной части +1...+6 градусов.

"Снег пройдет в центральной части Украины и на востоке. На остальной территории - без существенных осадков", - рассказала эксперт по погоде.

Погода в Киеве

В Киеве 20 февраля без осадков. Ночью в столице похолодает до -10 градусов, а днем температура повысится до -2.

Сильные морозы возвращаются в Украину - что известно

О том, что в ближайшие дни в Украине снова похолодает, говорит и синоптик Виталий Постригань.

По его данным, 20 февраля атмосферный фронт с юго-запада принесет новую волну умеренного снега. После этого ожидается очередное понижение температуры. По предварительным расчетам, снежный покров может увеличиться еще на 3-6 см.

На выходных, по словам синоптика, погодные условия будет определять скандинавский антициклон с арктическим воздухом. Из-за этого в Украине временно усилятся морозы. В частности, в Черкасской области в ночные часы температура опускаться до -13...-18º, а днем будет держаться в пределах -3...-8º. Похолодание не затянется надолго.

Начиная с 23 февраля, ведущие европейские прогностические модели указывают на поступление теплого воздуха.

