Галущенко мечтал стать послом, чтобы 'сбежать' из Украины: новые пленки по делу 'Мидас'

Из обнародованных записей стало известно, что бывший министр энергетики имел еще одно кодовое имя - "Сигизмунд".

Бывший министр энергетики и юстиции Герман Галущенко имел кодовое имя "Сигизмунд" и мечтал стать послом в одном из иностранных государств. Об этом свидетельствуют новые пленки, обнародованные Национальным антикоррупционным бюро Украины в социальной сети Facebook.

Руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов напомнил, что НАБУ и САП сообщили еще одно подозрение по делу "Мидас".

"На этот раз подозрение за участие в преступной организации и отмывание средств получил бывший министр энергетики, который также занимал должность министра юстиции", - отметил Абакумов.

Видео дня

Как следует из данных расследования, Галущенко имел прозвище "Сигизмунд". Также он известен под кодовым именем "Профессор". Отмечается, что топ-чиновника привлекли к преступной организации из-за его влияния на сектор энергетики, который генерировал значительные финансовые активы, поступавшие в распоряжение преступной организации.

"Детективы НАБУ установили, что средства, поступавшие из энергетического сектора и передававшиеся "Рокетом" [Игорь Миронюк, советник Галущенко, - УНИАН] в офис преступной организации наличными, фиксировались в "черной бухгалтерии" под кодовым названием "комплекс". За период 2021-2025 годов по этой статье поступило более 112 миллионов долларов США. Члены преступной организации, которые обеспечивали отмывание средств, в частности, "Карлсон" [бизнесмен Тимур Миндич], "Шугармен" [Александр Цукерман] и "Рёшик" [исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Игорь Фурсенко] называли министра энергетики "Сигизмунд", – отметил Абакумов.

Как рассказал руководитель подразделения детективов НАБУ, благодаря связям в высших органах власти "Карлсон" обеспечивал сохранение ключевой роли "Сигизмунда" и других подконтрольных ему лиц в Кабинете Министров Украины, а также "внешнюю устойчивость в преступной организации".

"В то же время ключевая роль "Сигизмунда" в деятельности Минэнерго, Энергоатома, НКРЭКУ, Объединенной газотранспортной системы Украины и других субъектов хозяйствования государственного сектора энергетики фактически не уменьшилась даже после назначения его в июле 2025 года на должность министра юстиции. В результате он получил возможность влиять уже на два министерства", - подчеркнул Абакумов.

По его словам, в "черной бухгалтерии" преступной организации фиксировались объемы средств по статье "Сигизмунд". "Подробно указывали долю топ-чиновника и пути ее легализации в его интересах. Для отмывания использовали криптовалюту с последующим поступлением средств на счета фонда в Швейцарии или выдачу наличных его бывшей жене", - сказал Абакумов.

Обнародованное видео также содержит записи разговоров ключевых фигурантов дела "Мидас". В частности, "Шугармен" упоминает, что "Сигизмунд" мечтал "сбежать", потому что слишком долго находился на посту министра энергетики. Речь идет о том, что Галущенко якобы мечтал стать послом в каком-то государстве.

В чем подозревают Галущенко

Как сообщал УНИАН, Галущенко разоблачили в отмывании средств и участии в преступной организации. Следствие установило, что в феврале 2021 года на острове Ангилья (самоуправляемая заморская территория Великобритании) по инициативе участников преступной организации, разоблаченной в ноябре 2025 года, был зарегистрирован фонд, который должен был привлечь около 100 миллионов долларов "инвестиций". Среди "инвесторов" фонда была и семья Галущенко. С целью сокрытия его участия на Маршалловых островах создали несколько компаний, интегрированных в структуру траста, зарегистрированного в Сент-Китс и Невисе. Бенефициарами компаний оформили бывшую жену и четверых детей высокопоставленного чиновника.

