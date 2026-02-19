Как письмо с передовой: U2, Эд Ширан и Тарас Тополя записали совместный трек (видео)

В ролике к песне снялись украинские военнослужащие.

Ирландская рок-группа U2, британский певец Эд Ширан и лидер украинского коллектива "Антитела" Тарас Тополя презентовали совместную песню Yours Eternally и лирик-видео к ней с участием украинских военнослужащих.

"Весной 2022 года, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, Боно и Эдж приехали в Киев и выступили в метро… За несколько дней до этого Эд познакомил Тараса Тополю и его группу "Антитела" с Боно. Их первая встреча состоялась прямо на станции метро. С тех пор их объединяет дружба", - рассказали в группе "Антитела".

Отмечается, что песня Yours Eternally написана как письмо солдата с передовой:

Видео дня

"В ней - смелость, внутренняя сила, отражающая дух Украины".

Композиция призывает не отчаиваться, бороться и идти бок о бок со своими товарищами к намеченной цели, несмотря на все трудности.

U2 ft. Ed Sheeran and Taras Topolia - Yours Eternally

В ролике к песне снялись как украинские военные, так и мирные жители. Полноценный клип должен выйти уже 24 февраля.

Как известно, и группа U2, и певец Эд Ширан поддерживают Украину с начала полномасштабной войны.

