Популярный украинский актер впервые рассказал о своем самом большом гонораре

Александр признался, сколько получил за один съемочный день.

Известный украинский актер театра и кино, обладатель премии BAFTA за главную роль в фильме "Камінь, ножиці, папір" Александр Рудинский рассказал о своем самом большом гонораре.

Не секрет, что в творческом багаже актера десятки ролей как в Украине, так и за рубежом. Однако, по словам Александра, больше всего денег он получил за работу в международном проекте для Netflix. Это была американская черная комедия "Декамерон".

"За съемочный день было 2500 евро. Это "Декамерон", - поделился Рудинский в проекте "55 за 5" в "Утре в большом городе".

К слову, в этой ленте Александр играет бандита. Сериал был снят по мотивам итальянского сборника новелл XIV века Джованни Боккаччо и вышел в 2024 году на большие экраны.

Напомним, ранее Александр Рудинский рассказал, кто из мировых звезд поддержал Украину на BAFTA. Актер отметил, что у него расспрашивали о его родине и о том, что сейчас происходит. В частности, к украинцу лично подходила звезда фильма "Титаник" Кейт Уинслет.

