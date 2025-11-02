Специалисты уже занимаются решением проблемы, отметил Вадим Филашкин.

Из-за российских ударов по украинской энергетике обесточена вся Донецкая область. Об этом в своем Telegram сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

"Вся Донецкая область - обесточена. Из-за вражеских ударов по инфраструктуре в национальной электросети начались аварийные отключения. Специалисты уже занимаются решением проблемы. Как только это будет возможно, электроснабжение в области будет восстановлено", - написал он.

Российские атаки: важные новости

В ночь на 2 ноября российские оккупанты атаковали ряд областей Украины. В частности в Одесской области под атакой оказался Измаильский район. Известно о двух погибших, еще три человека пострадали.

Также оккупанты атаковали Запорожье ракетами. Под атакой оказалась энергетическая инфраструктура Украины. Из-за обстрелов остаются обесточенными 11434 абонентов, сообщили в ОВА.

На фоне атаки РФ Укрзализныця сообщила об изменениях в графике движения поездов на Днепропетровщине и Донетчине. Также там отметили, что местные власти организовали альтернативы в виде автоперевозки.

