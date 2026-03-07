7 марта принято молиться о прощении грехов и наблюдать за перелетными птицами.

Седьмой день марта в украинских верованиях считается довольно удачным днем. Но у него также есть пара запретов, которые в праздник сегодня стоит запомнить каждому. На планете проводится акция, призывающая людей отключить гаджеты. А верующие читают молитвы перед иконой, которая может искупить грехи.

Какой сегодня праздник в Украине

В нашей стране нет каких-либо торжеств или особенных памятных дат, которые стоит отпраздновать сегодня. Это будет обычная суббота. Однако православные верующие при желании могут ознакомиться с тем, какой сегодня церковный праздник, чтобы провести его за молитвой.

Какой сегодня праздник церковный

По современному календарю верующие вспоминают святого Павла Препростого, прославившегося бескорыстными добрыми поступками. Также 7 марта принято молиться богородичной иконе "Споручница грешных". Верования гласят, что святой образ помогает исцелить телесные болезни и душевные раны, а также облегчить груз греха.

По старому стилю, которым православные больше не пользуются, сегодня праздник мученика Маврикия и с ним еще 70-ти воинов - все они считаются покровителями военнослужащих на поле боя.

Какой сегодня праздник в мире

Первая пятница марта на планете известна как День выключенных гаджетов. Его цель - призвать людей на сутки отдохнуть от технологий и научиться проводить время без них. Инициаторы этого события верят, что только оторвавшись от телефона можно заметить красоту окружающего мира.

Остальные всемирные праздники сегодня - это День рождения телефонного аппарата, День энергии растений, День "Пусть тебя услышат", День открытых данных и День полей.

Какой сегодня праздник в народе

Поведение птиц поможет понять, как приметы сегодняшнего дня предсказывают погоду:

голуби воркуют - к потеплению;

если воробьи купаются в лужах, то март будет погожим;

зяблик начал петь - больше заморозков не будет;

если день прохладный, то летом часто будут идти дожди.

Очень хорошей приметой считается услышать в эту дату пение птиц или увидеть перелетных журавлей - такой человек будет удачливым. Также 7 марта начинается сбор березового сока. Народный праздник сегодня в Украине подходит для работы в саду и огороде, а также для покупки цыплят и утят.

Что нельзя делать сегодня

Большую беду призовут на себя те, кто будет жесток к животным. Поэтому запрещено повышать на них голос и тем более бить. Не стоит также болтать не по делу и распускать сплетни, иначе испортите собственную репутацию. Также в праздник 7 марта запрещается спорить с близкими по бытовым вопросам, иначе в доме весь год будет разлад.

