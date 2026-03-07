Россия массированно атаковала Украину ракетами: в Харькове есть жертва и пострадавшие (фото)

Мониторинговые каналы сообщали о пусках ракет "Циркон" из оккупированного Крыма.

Российские войска поразили баллистическими ракетами многоэтажку в Киевском районе Харькова: 10 людей пострадали.

Обновлено 04:26. Из-за вражеских обстрелов Запорожья ранен младенец.

Обновлено 03:55. Известно о 10 пострадавших, среди которых два мальчика 11 и 6 лет. Также среди пострадавших - 17-летняя девушка.

В результате вражеских обстрелов произошло разрушение подъезда жилого пятиэтажного дома и разрушение двух этажей соседнего дома.

По предварительной информации, под завалами могут находиться 10 человек, среди которых ребенок.

Терехов сообщил, что под завалами обнаружено тело погибшего человека.

Обновлено 03:18. В Харькове под завалами дома, предварительно, находятся пять человек. Об этом рассказал глава ОВА Синегубов.

Число пострадавших в результате удара по жилому дому возросло до 10 человек.

Попадание было в пятиэтажный жилой дом, рассказал Суспильному городской глава Игорь Терехов. По его словам, здание практически полностью разрушено. Предварительно, под завалами пять человек, но добраться туда пока невозможно из-за пожара.

Обновлено 03:08. В Новоднестровске Черновицкой области были слышны взрывы, сообщает Суспильное - в городе пропал свет.

Обновлено 03:01. Крылатые ракеты летят в направлении Новоднестровска Черновицкой области.

По словам Синегубова, известно о 7 пострадавших в результате вражеского удара по Харькову.

"Трех человек госпитализировали с травмами. В частности, в больнице - 11 летний мальчик. Еще четыре человека получили медицинскую помощь на месте, среди них - 17-летняя девушка, которая испытала острую реакцию на стресс", - добавил он.

Обновлено 02:42. Как сообщают Воздушные силы, крылатые ракеты двигаются от Кировоградской области в направлении Черкасской/Винницкой областей.

По словам Терехова, в Харькове есть информация о 7 пострадавших, но под завалами многоэтажки есть люди.

На месте удара - значительные разрушения и пожар, сообщил городской голова Игорь Терехов. В результате удара пострадал 11-летний мальчик. За медицинской помощью в результате российской атаки обратились шесть человек, среди них - ребенок, сообщил глава ОГА Олег Синегубов.

Кроме того, в Чугуеве Харьковской области двое человек - мужчина и женщина - пострадали в результате российского удара. Около 01:20 военные РФ попали беспилотником по частному дому, сообщил Суспильному пресс-секретарь спасателей региона Евгений Василенко. На месте попадания вспыхнул пожар, огонь охватил около 40 кв. метров.

Также глава Киевской городской военной администрации сообщил о зафиксированных последствиях атаки в Деснянском районе столицы.

Также мониторинговые каналы сообщали о пусках ракет "Циркон" в направлении Коростеня Житомирской области.

Удары РФ по Украине

2 марта Российская Федерация нанесла удар дроном по гражданскому пассажирскому поезду "Укрзализныци" во время движения. Один человек погиб, еще несколько получили ранения.

