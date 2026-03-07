Курс валют 9 марта: сколько стоят доллар и евро в обменниках сегодня

Украинцев предупредили, что перед 8 марта владельцы обменников захотят заработать.

Курс доллара в Украине в субботу, 6 марта, в большинстве обменников и работающих отделениях банков будет находиться в пределах - прием от 43,10 до 43,65 гривни и продажа от 43,85 до 44,10 гривни, отметил аналитик Алексей Козырев.

При этом он указал, что курс евро сегодня будет в пределах - прием от 50,30 до 50,90 гривни и продажа от 50,95 до 51,40 гривни.

"В регионах с низким уровнем конкуренции между обменниками, котировки приема/продажи наличного доллара и евро, могут быть еще скорректированы на плюс-минус 5−10 копеек в зависимости от индивидуальных задач того или пункта обмена", - объяснил эксперт.

В то же время он предупредил, что в преддверии 8 марта владельцы обменников захотят заработать, поэтому могут занижать котировки приема валюты.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 9 марта, официальный курс доллара к гривне на уровне 43,73 гривни за доллар. При этом официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 50,54 гривни за один евро.

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 43,67/43,70 грн/долл., а единая европейская валюта - 50,51/50,52 грн/евро.

