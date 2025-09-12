Аналитики констатируют, что санкционные угрозы не могут сдержать котировки от падения.

Цены на нефть утром 12 сентября продолжили падение на фоне избытка "черного золота" на рынке и плохой экономической статистики в США, сообщает Reuters.

По информации портала Investing, по состоянию на 10:01 по киевскому времени, фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 59 центов, до 65,78 доллара за баррель. Американская нефть марки WTI подешевела на 61 цент, до 61,76 доллара за баррель.

В начале этой недели цены на нефть выросли на 2%, в частности из-за разговоров о новых потенциальных санкциях США против России, что могло бы повлиять на объемы поставок "черного золота" на мировой рынок. В то же время, в прошлый день, 11 сентября, котировки упали более чем на доллар за баррель после того, как Международное энергетическое агентство заявило в своем ежемесячном отчете, что в 2025 году мировые поставки нефти будут расти быстрее, чем ожидалось, учитывая увеличение добычи странами ОПЕК+.

"И с тех пор (цены на нефть, - УНИАН) потеряли предыдущий недельный прирост", - отмечают журналисты.

Снижению цен на нефть также поспособствовала высокая инфляция в США, которые являются крупнейшим потребителем "черного золота", а также увеличение запасов нефти в Штатах. Согласно данным американского правительства, в августе потребительские цены в стране выросли больше всего за последние семь месяцев.

"Битва с инфляцией (в США, - УНИАН) пока еще не выиграна, что ухудшает перспективы спроса на нефть со стороны крупнейшей экономики мира. Даже геополитические беспорядки не в состоянии поддержать цены на нефть, поскольку фундаментальные факторы указывают на избыток предложения и слабый спрос", - констатирует старший рыночный аналитик брокерской компании Phillip Nova Приянка Садчева.

Цены на нефть - последние новости

10 сентября цены на нефть выросли на фоне атаки Израиля на лидеров ХАМАС в Катаре и призыва президента США Дональда Трампа к ЕС ввести повышенные пошлины на товары из Индии и Китая.

Издание Reuters писало, что рост, как и предрекали аналитики оказался временным, поскольку на рынке оказалось больше "лишней" нефти чем ожидалось.

Аналитики Goldman Sachs ожидают, что стоимость нефти марки Brent в 2026 году упадет до 56 долларов за баррель, а американской WTI - до 52 долларов.

