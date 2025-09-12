Отмечается, что страны "Большой семерки" уже обсуждают возможные меры.

США будут давить на страны "Большой семерки" (G7), требуя резко повысить пошлины в отношении Индии и Китая за покупку российской нефти. Вашингтон пытается заставить Москву сесть за стол переговоров с Украиной.

Газета Financial Times пишет, что сегодня, 12 сентября, министры финансов G7 обсудят предложение США о введении ряда новых мер, поскольку Дональд Трамп намерен добиться заключения мирного соглашения между Россией и Украиной.

"Покупки российской нефти Китаем и Индией финансируют военную машину Путина и продлевают бессмысленное убийство украинского народа. В начале этой недели мы ясно дали понять нашим союзникам из ЕС, что, если они серьезно настроены положить конец войне у себя под боком, им нужно присоединиться к нам и ввести значимые пошлины, которые будут отменены в день завершения войны. Администрация президента Трампа, выступающая за мир и процветание, готова, и наши партнеры по G7 должны присоединиться к нам", - заявил представитель Министерства финансов США.

При этом он отказался назвать цифры планируемых пошлин, но источники сказали, что США предложили ввести от 50% до 100% таможенных тарифов.

Официальные лица ЕС понимают, что введение таких пошлин в отношении двух ключевых торговых партнеров приведут к экономическим последствия и возможным ответным мерам. Однако Брюссель надеется убедить США, что он может оказать аналогичное давление с помощью других мер, как ужесточение санкций в отношении российских производителей энергоресурсов и перенос срока прекращения закупок нефти и газа у России.

По словам трех европейских чиновников, Трампу придется надавить на Венгрию и Словакию, которые продолжают закупать российскую нефть и уже ветировали ужесточение санкций ЕС. Брюссель обсуждает вопрос о введении санкций в отношении Китая за покупку дешевой российской нефти и газа.

Канада, которая председательствует в "Большой семерке", заявила, что созвала встречу "после обсуждений с США". В Оттаве указали, что участники "обсудят дальнейшие меры по усилению давления на Россию и ограничению ее военной машины".

Администрация президента США Дональда Трампа критиковала Индию за торговлю нефтью с Кремлем. В результате Вашингтон удвоил пошлины в отношении Индии.

Пекин продолжает закупать российский газ, испытывая терпение США, но пока не попал под санкции.

10 сентября стало известно, что Трамп попросил Европейский союз ввести пошлины в размере 100% на товары из Индии и Китая в рамках совместных усилий по прекращению войны в Украине.

