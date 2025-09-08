Аналитики ожидают увеличения избытка нефти на рынке, что может привести к снижению цен.

Мировые цены на нефть 8 сентября выросли более чем на 1 доллар, отыграв часть падения на прошлой неделе, на фоне нового заявления президента США Дональда Трампа о введении санкций в отношении России, сообщает Reuters.

По информации портала Investing, по состоянию на 12:12 по киевскому времени, стоимость нефти марки Brent выросла на 1,22 доллара, до 66,72 доллара за баррель. Стоимость американской нефти марки WTI прибавила 1,18 доллара, до 63,05 доллара за баррель.

Трамп 7 сентября заявил, что готов перейти ко второй фазе санкций против России. Он добавил, что отдельные европейские лидеры посетят США в понедельник и вторник, чтобы обсудить, как завершить российско-украинскую войну.

Видео дня

"Новые санкции против покупателей российской нефти могут разрушить поставки сырой нефти", - заявил руководитель отдела исследований и анализа энерготрейдера Gunvor Фредерик Лассерре.

Поспособствовало росту цен на нефть и то, что страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу на меньший объем, чем ожидалось. Так, добыча "черного золота" в октябре вырастет на 135 тысяч баррелей в сутки, тогда как на рынке ожидали до 350 тысяч дополнительных баррелей.

"Увеличение добычи ОПЕК+ оказалось меньшим, чем ожидалось, тогда как перспективы мира в войне России против Украины и мысли о том, что российская нефть не заполонит рынок, также поддержали цены", - отметил аналитик по сырьевым товарам в Rakuten Securities Сатору Йошида.

Вместе с тем аналитики Goldman Sachs ожидают увеличения профицита нефти на рынке в 2026 году, поскольку увеличение предложения в Америке перевесит снижение предложения из России и сильный мировой спрос. Банк оставил свой прогноз цен на нефть марок Brent и WTI на 2025 год без изменений.

Цены на нефть - последние новости

5 сентября цены на нефть снижались на фоне ожидания увеличения добычи нефти странами ОПЕК+, а также увеличения запасов "черного золота" в США, которые являются крупнейшим в мире потребителем нефти.

В свою очередь, почетный председатель консалтинговой компании FGE NexantECA Ферейдун Фешараки заявил, что уже в конце этого года и в начале 2026 года стоимость нефти может упасть до отметки ниже 60 долларов за баррель.

Со своей стороны, аналитики Goldman Sachs ожидают, что стоимость нефти марки Brent в 2026 году упадет до 56 долларов за баррель, а американской WTI-52 долларов.

Вас также могут заинтересовать новости: