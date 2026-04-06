Цены на дизель преодолели психологическую отметку: сколько стоит топливо на АЗС сегодня

Топливо в Украине продолжает стремительно дорожать. Наиболее существенно в цене прибавило дизельное топливо, сообщает портал"Минфин" со ссылкой на данные консалтинговой компании А-95.
Отмечается, что средняя стоимость дизельного топлива за прошедшие выходные выросла на 2,07 грн – до 89,70 грн за литр. Премиальный бензин марки А-95, в среднем, подорожал на 1,76 грн – до 76,79 грн/л. За литр обычного 95-го в первый рабочий день недели, в среднем, просят 72,94 грн, что на 1,11 грн больше, чем 3 апреля.
Автогаз за выходные подорожал, в среднем, еще на 90 копеек – до 48,84 грн/л.
Цены на бензин
Самый дешевый бензин марки А-95 в первый рабочий день недели предлагают в сети Brent Oil, где средняя цена на него – 66,85 грн за литр. Дороже всего 95-м заправляют в сети WOG – 77,00 грн/л.
Средние цены на других АЗС:
- UPG – 73,40 грн/л;
- "Укрнафта" – 69,90 грн/л;
- SOCAR – 73,99 грн/л;
- KLO – 73,69 грн/л;
- OKKO – 76,90 грн/л;
- БРСМ – Нафта – 69,90 грн/л.
Цены на дизельное топливо
Самый дешевый дизель 6 апреля предлагают в сети Rodnik. Средняя стоимость на стелах АЗС этой сети – 82,99 грн/л. Самый дорогой дизель предлагают в сети ОККО – 92 грн/л.
Средние цены на других АЗС:
- UPG – 90,90 грн/л;
- "Укрнафта" – 87,90 грн/л;
- SOCAR – 88,85 грн/л;
- KLO – 90,99 грн/л;
- "БРСМ-Нафта" – 87,99 грн/л;
- WOG – 91,90 грн/л.
Цены на автогаз
Дешевле всего автогазом в начале недели заправляют в сети "Маркет" – 45,99 грн/л. Самый дорогой автогаз почти за 50 грн/литр можно приобрести в сети WOG. Средняя цена на "зеленых" заправках 6 апреля – 49,99 грн/л.
Средние цены на других АЗС:
- UPG – 49,00 грн/л;
- "Укрнафта" – 48,90 грн/л;
- SOCAR – 48,84 грн/л;
- KLO – 48,90 грн/л;
- "БРСМ-Нафта" – 47,23 грн/л;
- ОKKO – 49,90 грн/л.
Ситуация в Иране и цены на топливо – последние новости
По данным источников издания Axios, США, Иран и группа региональных посредников обсуждают условия потенциального 45-дневного прекращения огня, которое может привести к окончательному завершению войны. Однако, по данным собеседников издания, шансы на достижение соглашения в течение следующих 48 часов невелики.
В то же время президент США Дональд Трамп, по данным журналиста Fox News, сохраняет оптимизм в отношении заключения соглашения с Ираном. 5 марта американский лидер заявил, что это может произойти "уже завтра". На этом фоне цены на нефть несколько снизились. Нефть марки Brent торгуется по 108,56 доллара за баррель, подешевев с начала торгов на 47 центов.
Между тем стоимость топлива на украинских АЗС продолжает расти. Руководитель консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн прогнозирует, что стоимость дизельного топлива может вырасти до более 100 гривень за литр.
