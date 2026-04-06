Цены на дизель преодолели психологическую отметку: сколько стоит топливо на АЗС сегодня

Стоимость дизельного топлива выросла более чем на 2 грн/л.

Топливо в Украине продолжает стремительно дорожать. Наиболее существенно в цене прибавило дизельное топливо, сообщает портал"Минфин" со ссылкой на данные консалтинговой компании А-95.

Отмечается, что средняя стоимость дизельного топлива за прошедшие выходные выросла на 2,07 грн – до 89,70 грн за литр. Премиальный бензин марки А-95, в среднем, подорожал на 1,76 грн – до 76,79 грн/л. За литр обычного 95-го в первый рабочий день недели, в среднем, просят 72,94 грн, что на 1,11 грн больше, чем 3 апреля.

Автогаз за выходные подорожал, в среднем, еще на 90 копеек – до 48,84 грн/л.

Цены на бензин

Самый дешевый бензин марки А-95 в первый рабочий день недели предлагают в сети Brent Oil, где средняя цена на него – 66,85 грн за литр. Дороже всего 95-м заправляют в сети WOG – 77,00 грн/л.

Средние цены на других АЗС:

UPG – 73,40 грн/л;

"Укрнафта" – 69,90 грн/л;

SOCAR – 73,99 грн/л;

KLO – 73,69 грн/л;

OKKO – 76,90 грн/л;

БРСМ – Нафта – 69,90 грн/л.

Цены на дизельное топливо

Самый дешевый дизель 6 апреля предлагают в сети Rodnik. Средняя стоимость на стелах АЗС этой сети – 82,99 грн/л. Самый дорогой дизель предлагают в сети ОККО – 92 грн/л.

Средние цены на других АЗС:

UPG – 90,90 грн/л;

"Укрнафта" – 87,90 грн/л;

SOCAR – 88,85 грн/л;

KLO – 90,99 грн/л;

"БРСМ-Нафта" – 87,99 грн/л;

WOG – 91,90 грн/л.

Цены на автогаз

Дешевле всего автогазом в начале недели заправляют в сети "Маркет" – 45,99 грн/л. Самый дорогой автогаз почти за 50 грн/литр можно приобрести в сети WOG. Средняя цена на "зеленых" заправках 6 апреля – 49,99 грн/л.

Средние цены на других АЗС:

UPG – 49,00 грн/л;

"Укрнафта" – 48,90 грн/л;

SOCAR – 48,84 грн/л;

KLO – 48,90 грн/л;

"БРСМ-Нафта" – 47,23 грн/л;

ОKKO – 49,90 грн/л.

Ситуация в Иране и цены на топливо – последние новости

По данным источников издания Axios, США, Иран и группа региональных посредников обсуждают условия потенциального 45-дневного прекращения огня, которое может привести к окончательному завершению войны. Однако, по данным собеседников издания, шансы на достижение соглашения в течение следующих 48 часов невелики.

В то же время президент США Дональд Трамп, по данным журналиста Fox News, сохраняет оптимизм в отношении заключения соглашения с Ираном. 5 марта американский лидер заявил, что это может произойти "уже завтра". На этом фоне цены на нефть несколько снизились. Нефть марки Brent торгуется по 108,56 доллара за баррель, подешевев с начала торгов на 47 центов.

Между тем стоимость топлива на украинских АЗС продолжает расти. Руководитель консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн прогнозирует, что стоимость дизельного топлива может вырасти до более 100 гривень за литр.

