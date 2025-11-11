По словам эксперта, на балансирующем рынке более 5 тысяч предприятий включены в перечень тех, кого запрещено отключать.

Долговые проблемы на энергетическом рынке тесно связаны с действием ценовых ограничений (прайс-кепов), которые сдерживают формирование рыночной цены и затрудняют расчеты между участниками. Об этом заявил Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова.

По его словам, подход регулятора к введению более жестких правил для неплательщиков является оправданным и необходимым для наведения порядка на рынке.

"Думаю, что он будет работать, потому что как было, в принципе предприятия, которые не платят, они подавали в иски судебные обжалования. И пока идет это обжалование, то этого предприятия не могут забирать, списывать с него деньги и вынуждены тоже поставлять ему электроэнергию и так далее", - пояснил эксперт.

Омельченко подчеркнул, что такая практика создавала неравные условия на рынке и способствовала накоплению долгов.

"Только представьте себе, если вы не заплатите деньги оператору мобильной связи, то вас просто возьмут и отключат без всякого судебного решения. А так могут годами длиться эти судебные решения, судебные обжалования, но за полученный продукт надо платить", - отметил он.

"И это создает ежемесячно дополнительно 200-300, даже больше миллионов гривень долгов на рынке", - подчеркнул Омельченко.

Ранее председатель правового комитета Украинской ветроэнергетической ассоциации Ольга Савченко заявила, что предложенные НКРЭКУ изменения в правила розничного рынка электроэнергии, которые позволят отключать потребителей-неплательщиков даже во время судебных процессов, являются правильным решением.