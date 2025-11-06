В течение октября на первую регистрацию подали 25,6 тысячи подержанных легковых автомобилей, привезенных из-за рубежа. Это на 8,4% больше относительно сентября 2025 года и на 53,9% больше, если сравнивать с аналогичным периодом 2024 года. Такие данные приводит Институт исследований авторынка.
Ни для кого не секрет, что на внутреннем рынке доминирует Volkswagen. Если говорить о новоприбывших автомобилях из-за рубежа, то он тоже занимает первую позицию с показателем в 3449 единиц. Сразу за ним следуют Audi (2444 авто) и Tesla (2110 авто).
Среди моделей на первом месте оказался Volkswagen Golf с показателем в 951 автомобиль. Далее следуют Tesla Model Y (904 авто) и Model 3 (828 авто), которые вместе с Nissan Leaf выводят электромобили на новый уровень продаж.
Что касается премиальных моделей, то этот сегмент отечественного автопарка в октябре пополнили по одному автомобилю Lamborghini, Rolls-Royce, Bentley и Aston Martin, а также две Ferrari и девять Maserati.
Подержанные автомобили - советы специалистов
Ранее известный эксперт Кристофер Шарп назвал подержанный автомобиль который ему нравится больше всего. По словам специалиста, тому, кто ищет надежное и удобное авто, стоит обратить внимание на MINI Clubman Cooper. Среди его преимуществ он называет впечатляющие характеристики, удобный интерьер и относительно небольшую цену.
Также напомним, что недавно механики назвали подержанные автомобили, которые редко выходят из строя. Среди прочего, специалисты советуют обратить внимание на старые модели Toyota.