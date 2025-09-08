Наибольшую долю в этом сегменте занимали бензиновые авто.

В августе отечественный автопарк пополнили более 22,7 тысячи подержанных легковушек, которые ввезли из-за рубежа. Такие данные приводит портал "УкрАвтопром".

Наибольшую долю в этом сегменте занимали бензиновые автомобили - на них пришлось 48% продаж. Сразу за ними следуют электромобили (26%) и дизельные авто (17%). На гибриды и на автомобили с ГБО приходится 6% и 3% соответственно.

Средний возраст подержанных машин, которые в августе перешли на украинские номера, составил 8,4 года. Самым популярным в этом сегменте оказался Volkswagen Golf.

Видео дня

ТОП-10 самых популярных моделей:

Volkswagen Golf - 1002 единицы;

Tesla Model Y - 827;

Volkswagen Tiguan - 703;

Renault Mégane - 687;

Tesla Model 3 - 651;

Škoda Octavia - 650;

Audi Q5 - 640;

Nissan Rogue - 633;

Nissan LEAF - 562;

Volkswagen Passat - 456.

Всего с начала 2025 года украинцами было приобретено 158,5 тысячи импортированных легковых авто с пробегом, что на 0,3% меньше, чем за аналогичный период 2024-го.

Подержанные автомобили - что говорят специалисты

Ранее механик из Prestige Services and Maintenance назвал самый надежный бренд на рынке. По его словам, покупателям стоит обратить внимание на Toyota, ведь ее автомобили практически не требуют ремонта.

Другой специалист добавил, что при покупке машин Toyota можно сэкономить много денег, если проводить параллели с другими брендами.

В то же время специалисты советуют новичкам избегать некоторые подержанные модели, в частности, Ford Mustang, Jeep Wrangler, Mercedes-Benz ML 350 4MATIC, Ford F250 Super Duty Powerstroke и BMW M3. Среди потенциальных проблем с этими авто - слишком дорогое обслуживание.

Вас также могут заинтересовать новости: