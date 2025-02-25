Если вы впервые покупаете автомобиль, стоит избегать фигурантов этого списка.

Для большинства людей первым собственным автомобилем становится что-то приобретенное на вторичном рынке. Приобретение подержанного авто часто является хорошим способом приобрести неплохую машину за значительно меньшие деньги, чем в автосалоне. Но новичкам стоит избегать некоторых машин, которые доступны на вторичном рынке, пишет Slash Gear.

Опытные водители, особенно те, кто уже перепробовал несколько разных моделей авто, как правило, хорошо понимают, какие именно характеристики машины им нужны и с какими машинами могут быть проблемы. Если же вы покупаете машину впервые, вы, почти наверняка, до конца не осознаете всех "подводных" камней.

Именно поэтому опытный автомеханик и водитель с многолетним стажем Джастин Оуэн советует не покупать подержанные авто из этого списка, если это ваша первая машина:

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Ford Mustang Как правило, первую машину люди покупают в совсем молодом возрасте. И часто хотят, чтобы это было что-то "стильное" и "спортивное", как вот знаменитый "Форд Мустанг". Проблема в том, что мощный двигатель и неопытный водитель - это очень плохое сочетание, которое часто приводит к трагедиям. Тем более, что страховка на такие машины как правило дороже из-за объема двигателя. Jeep Wrangler Хотя машину несколько адаптировали для езды по обычным дорогам, изначально эта модель создавалась для бездорожья. И это делает ее не слишком комфортной для повседневного использования. Короткая колесная база и рассчитанная на бездорожье подвеска делают езду упругой, а кузов сильно кренится на поворотах. Большие шины очень шумные, что делает шумным движение по шоссе. Эти машины являются непрактичны для перевозки большого количества багажа. Также они имеют низкую надежность. Mercedes-Benz ML 350 4MATIC Mercedes-Benz производит комфортабельные и роскошные автомобили. Благодаря новейшим удобствам и опциям мощности вождение этих машин приносит настоящее удовольствие. Но запчасти к ним настолько дороги, что более-менее серьезный ремонт Mercedes потенциально может сделать вас банкротом, если только вы не зарабатываете тысячи долларов в месяц. Особенно это касается модели ML 350 4MATIC. Ford F250 Super Duty Powerstroke Для людей, которым нужен прочный и надежный пикап, способный перевозить значительный груз, Ford F250 с дизельным двигателем Powerstroke V8 будет хорошим выбором. Но если вы не фермер, а офисный работник или тем более студент, эта машина точно не для вас. Она берет много топлива, имеет определенные проблемы с безопасностью (ведь машина в первую очередь для сельской местности) и может быть дорогой в ремонте. Это уже не говоря о больших размерах машины, что для города может быть неудобно. BMW M3 . Эта машина сочетает в себе главные недостатки спортивного и премиум-авто. Слишком мощный двигатель, как для новичка, и слишком дорогое обслуживание как для того, кто только в начале своей карьеры. Chevrolet Aveo На первый взгляд как раз это авто кажется идеальным вариантом для новичка - бюджетная машина с обычным двигателем. Однако конкретно эта модель отличается рядом проблем: в целом низкая надежность машины и недостаточный уровень безопасности. Эксперты все же советуют поискать другую машину. Mazda Speed 3 . Mazda в течение длительного времени создавала отличные автомобили, и ее компактная модель Mazda 3 на самом деле является отличным первым автомобилем для любого. Однако 263-сильная модификация Speed 3 с турбонаддувом является плохим выбором для новичков из-за слишком мощного двигателя, с которым не так уж и просто справиться. Mazda RX-8 . Это фантастические автомобили для управления. Но 232 лошадиные силы являются "не ок" для новичков. Кроме того эта модель имеет роторный двигатель, который требует особого внимания. Вот почему новичкам, вероятно, не стоит покупать RX-8.

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