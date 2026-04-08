Полное доминирование кроссоверов: какие новые автомобили украинцы покупают чаще всего

Продажи новых легковых автомобилей в частном и корпоративном сегментах авторынка выросли.

В частном и корпоративном секторах на украинском авторынке первые места по популярности среди легковых автомобилей заняли кроссоверы. Как сообщает "УкрАвтопром", в марте украинский автопарк пополнили около 5,9 тыс. новых легковых автомобилей. Из этого количества 64% легковых автомобилей было реализовано частным клиентам, а 36% приобрели юридические лица.

Отмечается, что по сравнению с мартом 2025 года продажи новых легковых автомобилей в частном сегменте авторынка увеличились на 12%, а в корпоративном – на 26%. Как в частном, так и в корпоративном секторах первые места по популярности среди легковых автомобилей заняли кроссоверы.

ТОП-5 моделей, которым отдавали предпочтение частные покупатели:

Видео дня

Toyota RAV4 – 374 автомобиля. Hyundai Tucson – 195 автомобилей. Renault Duster – 125 автомобилей. Volkswagen Touareg – 116 автомобилей. Mazda CX-5 – 114 автомобилей.

ТОП-5 моделей, которым отдавали предпочтение юридические лица:

Renault Duster – 282 автомобиля. Volkswagen Touareg – 88 автомобилей. Renault Taliant – 81 автомобиль. Škoda Octavia – 80 автомобилей. Toyota RAV4 – 79 автомобилей.

Авторынок Украины – последние новости

Как писал УНИАН, в начале апреля украинцы определили "Автомобиль года 2026". Победу одержал компактный кроссовер Renault Duster. Также организаторы объявили лучшие модели в различных категориях.

Ранее в Институте исследований авторынка сообщали, что на украинском рынке подержанных автомобилей наблюдается существенное оживление активности. Так, в прошлом месяце украинцы приобрели более 17 тыс. подержанных авто.

