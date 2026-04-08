Полное доминирование кроссоверов: какие новые автомобили украинцы покупают чаще всего

В частном и корпоративном секторах на украинском авторынке первые места по популярности среди легковых автомобилей заняли кроссоверы. Как сообщает "УкрАвтопром", в марте украинский автопарк пополнили около 5,9 тыс. новых легковых автомобилей. Из этого количества 64% легковых автомобилей было реализовано частным клиентам, а 36% приобрели юридические лица.
Отмечается, что по сравнению с мартом 2025 года продажи новых легковых автомобилей в частном сегменте авторынка увеличились на 12%, а в корпоративном – на 26%. Как в частном, так и в корпоративном секторах первые места по популярности среди легковых автомобилей заняли кроссоверы.
ТОП-5 моделей, которым отдавали предпочтение частные покупатели:
- Toyota RAV4 – 374 автомобиля.
- Hyundai Tucson – 195 автомобилей.
- Renault Duster – 125 автомобилей.
- Volkswagen Touareg – 116 автомобилей.
- Mazda CX-5 – 114 автомобилей.
ТОП-5 моделей, которым отдавали предпочтение юридические лица:
- Renault Duster – 282 автомобиля.
- Volkswagen Touareg – 88 автомобилей.
- Renault Taliant – 81 автомобиль.
- Škoda Octavia – 80 автомобилей.
- Toyota RAV4 – 79 автомобилей.
Авторынок Украины – последние новости
Как писал УНИАН, в начале апреля украинцы определили "Автомобиль года 2026". Победу одержал компактный кроссовер Renault Duster. Также организаторы объявили лучшие модели в различных категориях.
Ранее в Институте исследований авторынка сообщали, что на украинском рынке подержанных автомобилей наблюдается существенное оживление активности. Так, в прошлом месяце украинцы приобрели более 17 тыс. подержанных авто.