Электрический кроссовер Tesla Model Y продолжает терять позиции.

Toyota Corolla за восемь месяцев 2025 года опустилась на мировом рынке на вторую позицию. Теперь лидером стал автомобиль Toyota RAV4.

Детально ознакомиться с новым рейтингом можно на портале Focus2Move.

Напомним, Toyota RAV4 - компактный полноприводный автомобиль класса SUV, запущенный в производство в Японии в 1994 году. Он был призван удовлетворить потребительский спрос тех, кто хочет иметь авто, сочетающее в себе преимущества внедорожников и малых седанов.

В мае 2025 года был официально представлен RAV4 шестого поколения. Кроссовер создали на модернизированной платформе TNGA-K. Как сообщалось, новинка выйдет только в гибридных версиях (HEV и PHEV) с 2,5-литровым атмосферным двигателем и с электромеханическим вариатором eCVT.

Что касается других моделей, то прежде всего стоит отметить падение продаж Tesla Model Y, которое продолжается уже довольно длительное время. В то же время классический Ford F-Series продемонстрировал заметный рост.

В целом десятка самых популярных авто выглядит так:

Toyota RAV4 (+1,1%);

Toyota Corolla (-8,8%);

Ford F-Series (+12,2%);

Tesla Model Y (-11,3%);

Honda CR-V (+1%);

Chevrolet Silverado (+6%);

Toyota Camry (+11,8%);

Hyundai Tucson (+3,2%);

Toyota Hilux (+0,8%);

Kia Sportage (-0,6%).

В прошлом месяце лидерство на украинском рынке новых автомобилей получил электрический кроссовер Volkswagen ID. UNYX - в сентябре было продано 432 таких авто. На втором месте расположился компактный кроссовер-внедорожник Renault Duster, тогда как третье занял Toyota RAV4.

Всего в сентябре украинцы приобрели более 6,8 тысячи новых легковых автомобилей, что стало рекордом за последние 12 месяцев.

