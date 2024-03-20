Скорее всего, на судне - очередная партия украденного зерна.

В порту временно оккупированного Мариуполя был замечен российский корабль, это первое судно с начала 2024 года. Об этом сообщил в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Мариупольский порт ожил. Фиксируем очередное скрытое судно", - заявил он.

По словам советника мэра, за зданием элеватора (визуально установлена корма и надстройка) судно неустановленного класса.

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"По виду грузоподъемность до 3,5 тыс. тонн. Судя по всему, очередная партия украденного зерна будет украдена. Это первое зафиксированное судно в Мариупольском порту с начала 2024 года. Весенняя навигация возобновилась", - отметил Андрющенко.

Что оккупанты делают с Мариупольским портом

Как сообщал УНИАН, в начале 2023 года стало известно, что российские оккупанты начали превращать Мариупольский морской порт в военную базу. Всех мариупольцев, которые работали в порту, уволили, а на их место приехали граждане РФ. Были начаты работы по разделению причалов на условно гражданские и условно военные.

В конце 2023 года сообщалось, что армия РФ углубляет порт Мариуполя для вывоза награбленного с оккупированных украинских территорий. Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук сказал, что скорее всего, углубление порта Мариуполя связано с "необходимостью и в дальнейшем вывозить награбленное с украинских территорий".

Представитель ВМС добавил, что нет смысла углублять дно порта Мариуполя для военных целей. "Это похоже на потуги, чтобы как-то обезопасить свою группировку, хотя на самом деле в этом особого смысла нет", - отметил Плетенчук.

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