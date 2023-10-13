Правительства Румынии и Украины договорились об урегулировании зернового вопроса.

Власти Румынии утвердили постановление, регламентирующее импорт четырех видов агропродукции из Украины, сообщает пресс-служба правительства Румынии.

"Мы проверяем механизм защиты румынских фермеров и местных производителей от импорта украинского зерна. Механизм, согласованный с украинскими коллегами, позволит импорт ограниченного количества зерна только по лицензии, и только для наших аграриев и переработчиков, нуждающихся в пополнении запасов", - сообщил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку.

По словам главы правительства Румынии, его страна продолжает поддерживать Украину по транзиту зерна, но защита работы румынских фермеров является обязательной.

Видео дня

Как сообщил министр сельского хозяйства Румынии Флорин Барбу, согласно утвержденной процедуре, будет разрешен импорт пшеницы, кукурузы, подсолнечника и сои из Украины, но только на основании лицензии, полученной от Министерства сельского хозяйства Румынии.

Как разворачивался зерновой конфликт

В результате российской морской блокады Украины, ЕС отменил все тарифы и квоты на транзит украинского зерна в десятки стран Европы. Однако, по дороге дешевое и качественное украинское зерно "терялось" и оседало на рынках соседних государств. В результате, рынки украинских соседей стали перенасыщены зерном, что не устраивало местных фермеров, которые столкнулись с проблемами со сбытом собственной продукции. Это заставило их выйти на протесты и оказать давление на свои правительства.

Из-за этого весной 2023 года Еврокомиссия ввела запрет на импорт украинской кукурузы, пшеницы, семян рапса и подсолнечника в Польшу, Болгарию, Румынию, Венгрию и Словакию, которая действовала до 15 сентября.

Когда срок действия этого запрета истек, Еврокомиссия не стала его продлевать. Но некоторые страны до сих пор держат свои границы закрытыми для украинского зерна.

Первой про отказ импортировать украинское зерно после отмены запрета Еврокомиссии заявила Польша, с которой на этой основе развернулся особенно острый конфликт.

Также украинское зерно отказались импортировать Венгрия и Словакия.

Позже к запрету присоединились Болгария и Румыния, не выдержав давления своих фермеров, которые вышли на протесты против разрешения на импорт украинского зерна.

18 сентября Украина подала иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Польши, Словакии и Венгрии в связи с их отказом снять запрет на ввоз украинской сельскохозяйственной продукции.

Это особенно не понравилось Польше, которая требует отзыва украинского иска в ВТО.

Украинская сторона, в свою очередь, заявила, что не планирует "разгонять этот конфликт", а наоборот хочет нормального урегулирования.

В поисках выхода из сложившейся ситуации Украина наработала и предоставила Еврокомиссии план действий для контроля над аграрным экспортом. В частности, предлагалось предоставлять разрешения украинским предприятиям экспортировать определенные объемы зерна в определенные страны, которые определялись бы по согласованию с Еврокомиссией и принимающими сторонами.

Вас также могут заинтересовать новости: