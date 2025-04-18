Священник рассказал, что нужно святить на Пасху из продуктов и можно ли самим посвятить пасху, если нет возможности пойти в храм.

Пасхальные корзины часто ломятся от яств - в них берут всего и побольше, чтобы затем, вкусив освященных продуктов и выпив церковного вина, преисполниться Божьей благодати. Но, оказывается, класть в корзину можно не все. Мы спросили у священника, что святить на Пасху согласно традиции, а что - церковь не одобряет.

Что можно святить на Пасху, а что запрещено

Священник, настоятель храма иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" ПЦУ г. Кременчуг, руководитель ОО "Пространство "Пламя" Анатолий Кулиш в комментарии УНИАН рассказал, что на светлый праздник Пасхи освящаются блюда, которые люди не потребляют в течение поста. Но само освящение фактически - это благословение непостных блюд, а не какой-то магический ритуал.

Традиционно освящают:

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пасху;

яйца;

колбасу,

хрен;

соль;

сыр.

Конкретного количества, сколько яиц нужно святить на Пасху или других продуктов - такого правила нет. Обычно священники советуют брать в церковь столько, сколько семья может съесть во время утренней трапезы, или же с тем, чтобы угостить близких, к примеру, крашенками. Выбрасывать освященные продукты не годится, лучше излишек отдать на милостыню.

Какое вино можно святить на Пасху - еще один предмет частых споров у мирян. И среди того, что берут святить на Пасху, часто оказывается кагор, так как он считается церковным вином. Но этого делать нельзя.

Ни в коем случае в пасхальную корзину нельзя класть алкогольные напитки. Церковь не освящает алкоголь, в том числе кагор. Очень часто люди святят кагор, а потом садятся за праздничный стол и говорят: "Ну что, давайте причастимся!" Таким образом человек нивелирует святое причастие, потому что это таинство, которое можно делать только в церкви. Именно поэтому я прихожанам запрещаю ставить вино в пасхальную корзину,

- говорит отец Анатолий.

Касательно того, можно ли святить воду на Пасху, здесь запрета нет, хотя все же водосвятие - это главное событие праздника Крещение Господне.

Также часто появляется вопрос: в чем святить пасху, если нет корзины? Корзина не является обязательным атрибутом, ее берут исключительно из-за удобства. Вместо корзины можно, к примеру, взять вазу для хлеба и поставить ее в широкий пакет.

Во время войны не все украинцы, к сожалению, могут посетить храм, чтобы посвятить пасху. В этом случае можно посвятить пасхальную корзинку самим. К примеру, это может сделать глава семьи. Отец Анатолий советует перекреститься , прочитать "Отче наш" и молитву на освящение пищи или просто поблагодарить Бога своими словами за пищу и за то, что дал возможность дожить до праздника - этого будет достаточно.

Молитва перед едой

Сам, Христе Боже, благослови пищу и питье детям Твоим, ибо Ты свят всегда, ныне, присно и во веки веков. Аминь.

Напомним, ранее мы рассказывали, можно ли печь пасхи в Страстную пятницу или Чистый четверг.

справка Анатолий Кулиш Священник Анатолий Кулиш окончил Волынскую духовную семинарию. Сейчас он священник, настоятель храма иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" ПЦУ г. Кременчуг. Кроме того, Анатолий возглавляет ОО "Пространство "Пламя".

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