Как понять, что человек стареет правильно: врачи перечислили 7 признаков

Когда речь заходит о старении, существует много факторов, которые помогают жить полноценной, здоровой жизнью. Это касается не только физических упражнений и употребления овощей, хотя это также является частью данного процесса, пишет Huffpost.

"По моему мнению, хорошее старение состоит из трех различных компонентов. Эти категории – это физическое здоровье, эмоциональная связь и психическая поддержка", – поделилась гериатр Парул Гоял.

Врачи утверждают, что существует множество привычек, которые способствуют физическому, эмоциональному и психическому здоровью в пожилом возрасте, а также есть четкие признаки того, что вы заботитесь о себе должным образом.

Ниже геронтологи делятся признаками того, что человек стареет хорошо:

1. Тратите время на изучение новых вещей.

Чем старше мы становимся, тем меньше у нас возможностей усваивать новую информацию, поскольку школу уже давно закончили, а также многие люди уже не работают.

В статье подчеркивается, что возможности для обучения ограничены, если их не искать.

Гоял поощряет своих пациентов учиться чему-то новому, будь то новая игра, упражнения, язык или музыкальный инструмент.

"Это поможет сформировать новые нейронные связи в мозге, чтобы они могли оставаться когнитивно сильными", – пояснила гериатр.

2. Честно говорите о своих потребностях

Вице-президент по социальной работе и здравоохранению сообщества в Медицинском центре Университета Раша в Чикаго Робин Голден объяснил, что распространенная возрастная дискриминация заставляет людей чувствовать себя обузой или невидимыми.

Он пояснил, что из-за этого люди могут молча страдать. Поэтому, если человек может поделиться своими мыслями и потребностями с семьей и друзьями, это хороший знак.

Голден добавил, что стоит сообщать своему врачу, если человек борется с депрессией или тревожностью. Есть мнение, что после определенного возраста такое состояние является "нормальным", но он отметил, что это неправда.

3. У вас есть сообщество

Одиночество и изоляция являются большой проблемой, что даже главный хирург США объявил эпидемию изоляции и одиночества по всей стране.

"Как вы знаете, с пандемией COVID это стало действительно важным. Среди наших пожилых пациентов наблюдалась значительная социальная изоляция, поскольку они были ограничены своими домами", – рассказала Гоял.

Она объяснила, что для того, чтобы бороться с чувством одиночества и изоляции, важно укреплять свои социальные связи, будь то с друзьями, семьей, церковной группой или общиной.

Это может быть что угодно: от волонтерства в местном банке еды до помощи соседскому ребенку научиться читать.

Руководитель отделения геронтологии в Northwestern Medicine в Чикаго Ли Линдквист добавил, что общение также может способствовать здоровью мозга.

"Мы считаем мозг мышцей, поэтому если вы целый день сидите в комнате с четырьмя стенами и ни с кем не разговариваете, вы почти как в доме престарелых...", – сказал Линдквист.

Он советует общаться лично, через соцсети, или разговаривать по телефону или даже посещать книжный клуб.

4. Вы ставите на первое место свое физическое здоровье

В статье говорится, что употребление питательных продуктов и физические упражнения важны на протяжении всей жизни, в том числе и в пожилом возрасте.

Гоял советует своим пациентам придерживаться здоровой диеты, богатой фруктами и овощами, которая сочетает в себе средиземноморскую диету и диету DASH (диета для профилактики гипертонии, - прим. ред). Она добавила, что еще следует употреблять достаточное количество воды в день.

Средиземноморская диета – это хорошо изученный план питания, который включает цельнозерновые продукты, здоровые жиры, нежирное мясо и растительные продукты. Что касается диеты DASH, то ее суть заключается в уменьшении потребления натрия, то есть соли, что особенно рекомендуется людям с высоким кровяным давлением.

5. Делайте то, что вам нравится

Издание объясняет, что нереально думать, что вы никогда не столкнетесь с болезнью или травмой, но это не значит, что вы не можете делать то, что любите, будь то путешествия, изучение новых рецептов или игры с семьей.

"Я люблю людей, которые занимаются активной деятельностью, наслаждаются жизнью и делают это так, чтобы получать от этого удовольствие", – рассказал Линдквист.

6. Вы обсуждаете с врачом лекарства, которые принимаете

В статье отмечается, что если врач назначил определенный препарат, когда человеку было 50 лет, это не значит, что он будет эффективен через 20, 30 или 40 лет.

"Часто мы принимаем слишком много лекарств, чем на самом деле нужно. Ваше тело постоянно меняется, и, возможно, оно уже не нуждается в [определенных] лекарствах", - отметил Линдквист.

7. У вас есть планы

Важно поговорить с семьей и друзьями о том, что вы хотите, чтобы произошло, если вас госпитализируют, если вы упадете или потеряете память. Так ваши близкие будут готовы к любым непредвиденным стрессовым ситуациям.

"Еще одна вещь, о которой я всегда говорю людям, – это необходимость планировать заранее, потому что, хотя мы все и хотим прожить долгую, здоровую и счастливую жизнь, есть большая вероятность, что случится что-то, из-за чего вам придется лечь в больницу или вам понадобится дополнительная помощь на дому", – рассказал Линдквист.

Он подчеркнул, что это способ обеспечить, чтобы ваше мнение было услышано, когда вы стареете, и чтобы окружающие не принимали решения за вас.

Советы по долголетию

Ранее УНИАН сообщал, что ученые выяснили, что генетика влияет на продолжительность жизни человека значительно сильнее, чем считалось до сих пор. Ранее считалось, что генетический фактор в продолжительности жизни играет 10-25%.

Также мы писали, что диетологи посоветовали, какие продукты стоит употреблять, чтобы прожить дольше и быть активными.

