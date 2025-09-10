Украинцы, которые хотят продать или купили пай земли, могут это сделать.

Земельные паи украинцы начали получать после расформирования колхозов в 90-х годах. Обычно такие доли земли сдают в аренду и потом получают деньги. Управляющий партнер Юридической фирмы Результат Любовь Полишкевич в комментарии УНИАН объяснила, сколько стоит 1 га земельного пая в Украине по областям.

Какая цена 1 га земли сельскохозяйственного назначения в Украине - как продать пай

Полишкевич говорит, что все то, что мы обычно называем паями - это на самом деле земли товарного сельскохозяйственного производства. Особенно ценные почвы у нас, в частности, в Винницкой, Черкасской и Хмельницкой областях.

Эксперт объяснила, на какие суммы рассчитывать, если нужно продать пай - цена за гектар в Хмельницкой области, по официальным данным, в августе составляла 90 тысяч гривень за гектар, в Винницкой - 75 тысяч гривень. В Черкасской области пай с низкопродуктивной песчаной почвой продавали за 60 тысяч гривень за гектар.

Но цена участка, отмечает Полишкевич, указанная в договоре при его продаже, может разительно отличаться от той суммы, которую за него заплатят на самом деле. Согласно действующему законодательству, в договоре купли-продажи участка сельскохозяйственного назначения не может быть указана меньшая стоимость земли, чем та, которая установлена ее нормативной денежной оценкой.

Впрочем, эксперт напоминает, что нормативная денежная оценка земельного участка часто не соответствует реальной стоимости земли, потому что не учитывает ряд факторов, к примеру, местоположение. Иногда стороны могут указывать в договоре стоимость земли, определенную ее нормативной денежной оценкой, а не реальную. Чем выше цена договора, тем больше приходится платить налогов и украинцы, конечно же, пытаются сэкономить свои средства.

Какие документы нужны для продажи земельного пая в Украине

Для того, чтобы продать земельный пай в нашей стране, надо знать, какие документы нужны для продажи земельного пая в Украине и как проходит эта процедура. Продавец должен с паспортом и кодом, документами на собственность, выписками из Госгеокадастра и Госреестра прав на недвижимое имущество, а также выпиской о нормативной денежной оценке и экспертной денежной оценке обратиться к нотариусу.

По словам Полишкевич, если земельный участок, который продается, получен продавцом в наследство или в результате выделения пая в натуре (на местности), то согласие другого супруга не требуется. Это личная собственность. И только в случае, если продается участок, который был приобретен с согласия другого супруга, тогда согласие на продажу необходимо. Если все документы будут в порядке, нотариус составит договор купли-продажи и зарегистрирует нового владельца пая.

На сайте Опендатабот указано, что владелец пая может разместить объявление о продаже на специальных ресурсах, или продать пай путем проведения электронного аукциона. Он должен учитывать, что определенные категории лиц имеют преимущественное право покупки. Например, если участок кто-то арендует, то арендатор в очереди будет выше других. Если проигнорировать этот момент, то арендатор может подать в суд, где договор купли-продажи могут признать недействительным.

справка Любовь Полишкевич Управляющий партнер юридической фирмы "Результат" Училась в Черкасском национальном университете им. Богдана Хмельницкого и получила две специальности - украинский филолог и документовед. Параллельно училась в этом же вузе и получала юридическую специальность. Еще одно высшее образование получила в Национальной академии государственного управления при Президенте Украины - училась на кафедре Парламентаризма публичного менеджмента. Затем защитила научную работу и получила статус доктора философии (PhD) по публичному управлению. Занималась публичным управлением и администрированием, работала в Черкасском городском совете, возглавляла черкасский городской ЦНАП. С 2014 года занимается правом. С 2023 года - управляющий партнер юридической фирмы "Результат".

