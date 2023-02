Отмечается, что разница в прогнозах достижения критической отметки составила около 40 лет.

Климатологи при помощи искусственного интеллекта выяснили, через какой период человечество достигнет основного порога потепления. Отмечается, что это может произойти уже через 10-12 лет.

Соответствующее исследование опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. В нем говорится, что между 2033 и 2035 годами Земля превысит отметку в 1,5°C.

По мнению соавтора исследования Ноа Диффенбау из Стэнфордского университета, мир достигнет отметки в 1,5 градуса по "любому реалистичному сценарию сокращения выбросов", но можно избежать повышения до 2 градусов. Для этого необходимо, чтобы все страны уже к середине текущего столетия достигли нулевых выбросов.

По прогнозу искусственного интеллекта, отметки в 2°C человечество достигнет к 2050 году и удержать повышение температуры ниже почти невозможно. Даже в том случае, если человечество снизит выбросы, то потепление в 2°C произойдет в 2054 году.

"Мы используем этот очень мощный инструмент, который способен брать информацию и интегрировать ее таким образом, что не в состоянии сделать ни один человеческий разум, к лучшему или к худшему", – отметил ученый.

Стоит отметить, что прогноз ИИ отличается от прогноза исследователей, потому что использовались разные методы. Так, по прогнозу ученых при условии снижения выбросов отметки в 2 градуса мир должен был достигнуть примерно в 2090-х годах.

Глобальное потепление - что известно

По данным Всемирной метеорологической организации, лето 2022 года стало самым жарким в Европе за всю историю наблюдений. Средняя температура была на 0,4 градуса выше, чем летом 2021 года.

При этом генсек Всемирной метеорологической организации Петтери Таалас отметил, что тепловые волны на Земле будут более частыми и интенсивными.

Стоит отметить, что ряд исследований показывают, что изменение климата серьезно нарушает круговорот воды на Земле.

