Средняя температура этим летом была на 0,4 градуса выше, чем в прошлом году.

Лето этого года оказалось самым жарким в Европе за всю историю наблюдений.

Об этом сообщает Всемирная метеорологическая организация (ВМО).

Как сообщается, средняя температура была на 0,4 градуса выше, чем летом 2021 года.

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Кроме этого, август также стал самым жарким за все время наблюдений. Он превзошел август 2018 года на 0,8 градуса.

По данным ВМО, август-2022 также стал третьим самым жарким в мире.

Напомним, в конце лета в Киеве за два дня было установлено три температурных рекорда, а лето-2022 в столице стало одним из самых жарких с 19 века.

Как сообщал Погода УНИАН, в этом году лето в Киеве попало в топ-5 самых теплых с 1881 года. Средняя температура воздуха составила + 21,6 ºС, что на 1,2 градуса превысило климатическую норму и обеспечило пятую позицию среди самых теплых.

Холоднее всего было 18 июля, когда температура под утро опустилась до +11,5°С, а самым жарким и рекордным оказалось 29 июня, когда температура после полудня поднялась до +34,4°С.

За лето-2022 в Киеве установлено восемь температурных рекордов.

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