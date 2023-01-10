Всего в мире 2022 год стал пятым самым теплым за всю историю наблюдений.

Прошлое лето, и в целом 2022 год, стали самыми жаркими в Европе за всю историю наблюдений. В целом в мире прошлый год стал пятым самым теплым годом.

Об этом говорится в отчете о глобальном климате Службы изменения климата Европейского союза Copernicus (C3S). Прошлый год в целом стал годом экстремальных ситуаций, с установлением многих температурных рекордов и постоянным ростом концентрации парниковых газов в атмосфере.

Сообщается, что в Европе наблюдалось самое жаркое лето за всю историю (предыдущее самое жаркое лето было в 2021 году), несколько длительных и интенсивных волн жары коснулись части западной и северной Европы.

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Осень была третьей самой теплой за всю историю наблюдений, уступив лишь 2020 и 2006 годам, тогда как зимние температуры были примерно на 1°C выше среднего. И наоборот, весенние температуры для Европы в целом были немного ниже средних показателей базового периода 1991-2020 годов.

"Континент пережил второй самый теплый июнь за всю историю с температурой примерно на 1,6°C выше средней, и самый теплый октябрь с температурой почти на 2°C выше средней", - говорится в сообщении.

Температуры в Европе в течение года были вторыми самыми теплыми за всю историю наблюдений, уступив лишь показателям 2020 года, когда была зафиксирована температура на 0,3°C выше, чем в прошлом году. Во всей Европе, за исключением Исландии, годовая температура превышала средние показатели 1991-2020 годов.

Необычное тепло поздней весной и летом в Европе в сочетании с отсутствием дождей, ясным небом и сухими почвами повлекло засуху, особенно в южной и центральной частях континента. Многие страны сообщили о влиянии на сельское хозяйство, речной транспорт и управление энергией. Засуха также привела к увеличению опасности пожаров, чрезвычайно высокая активность которых наблюдалась в юго-западной Европе, в частности во Франции и Испании.

"2022 год стал еще одним годом климатических экстремальных ситуаций в Европе и во всем мире. Эти события подчеркивают, что мы уже ощущаем разрушительные последствия глобального потепления. Последние климатические данные C3S за 2022 год предоставляют четкие доказательства того, что во избежание худших последствий обществу нужно срочно сократить выбросы углерода и быстро адаптироваться к меняющемуся климату", - сказала заместитель директора C3S Саманта Берджесс.

Погода в мире

В целом в мире 2022 год стал пятым самым теплым за всю историю наблюдений. На данный момент самыми жаркими годами в истории являются 2016, 2020, 2019 и 2017 соответственно. Среднегодовая температура в прошлом году была на 0,3°C выше базового периода 1991-2020 гг.; и примерно на 1,2°C выше, чем в период 1850-1900 гг., который обычно используется как показатель для доиндустриальной эры. Таким образом, 2022 год стал восьмым годом подряд с температурой, превышающей доиндустриальный уровень на 1°C.

В 2022 году температура была более чем на 2°C выше средней, чем в 1991-2020 гг. в северной части центральной Сибири и вдоль Антарктического полуострова. Регионы, где наблюдался самый теплый год за всю историю наблюдений, включают значительные части Западной Европы, Ближнего Востока, Центральной Азии и Китая, Южной Кореи, Новой Зеландии, северо-западной Африки и Африканского Рога.

В обоих полярных регионах в течение 2022 года наблюдались экстремальные волны жары. В марте Антарктида пережила интенсивный теплый период с температурами гораздо выше средних. Например, во внутренней части Восточной Антарктиды температура достигла -17,7°C, что является самым теплым показателем за 65 лет. В сентябре температура над Гренландией была на 8°C выше средней, а данные C3S показывают, что почти во всей стране средняя температура была выше, чем в любом сентябре по крайней мере с 1979 года. Это связано с преобладающими ветрами с юга и запада, которые были теплее, чем обычно.

В течение года в Антарктике наблюдался чрезвычайно низкий уровень образования морского льда.

В тропических и субтропических регионах чрезвычайно высокие передмусонные температуры в Пакистане и северной Индии привели к длительной весенней жаре и рекордным максимальным и минимальным температурам. Центральный и восточный Китай пережили длительную жару с последующей засухой летом. В июле и августе в Пакистане выпало рекордное количество осадков, что привело к масштабным наводнениям на значительных частях страны, и повлекло за собой массовые разрушения и гибель людей.

Глобальное потепление

Как сообщал УНИАН, по данным Всемирной метеорологической организации, лето 2022 года оказалось самым жарким в Европе за всю историю наблюдений. Средняя температура была на 0,4 градуса выше, чем летом 2021 года. По данным ВМО, август-2022 также стал третьим самым жарким в мире.

Генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации Петтери Таалас заявлял, что тепловые волны на Земле будут становиться все более частыми и интенсивными. Например, минувшее лето принесло в страны Европы новые температурные рекорды - впервые столбики термометров перешагнули за 40°C в некоторых регионах Франции и Великобритании. Еще более сложной ситуация была на Пиренейском полуострове, где температура доходила до 47°C, а от жары умерли более тысячи человек. Негативные климатические тенденции сохранятся как минимум до 2060 года.

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