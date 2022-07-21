Негативные климатические тенденции сохранятся как минимум до 2060 года.

Тепловые волны на Земле будут становиться все более частыми и интенсивными.

Об этом заявил генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации Петтери Таалас, передает Вloomberg.

Это лето принесло в страны Европы новые температурные рекорды - впервые столбики термометров перешагнули за 40°C в некоторых регионах Франции и Великобритании.

Еще сложнее ситуация на Пиренейском полуострове, где температура доходила до 47°C, а от жары погибло более тысячи человек.

"Негативные климатические тенденции сохранятся как минимум до 2060 года. Тепловые волны становятся все более частыми из-за изменения климата", - заявил Таалас.

Он сравнил сложившуюся климатическую ситуацию со спортсменом, которому дают допинг. Также и человечество, которое не снижает темпы и продолжает выпускать в земную атмосферу парниковые газы.

В ООН ожидают постоянного увеличения нагрузки на системы здравоохранения, увеличения частоты лесных пожаров и повреждений урожая из-за аномальной жары.

Как сообщал УНИАН, знаменитые британские сады роз оказались под угрозой исчезновения из-за аномальной жары.

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