В Одесской области море 'поглощает' сооружения для защиты от российского десанта, - ученый

По словам Русева, также существенно повреждается рекреационная зона.

В Одесской области Черное море почти разрушило систему тетраподов - инженерных конструкций, предназначенных для защиты побережья от нападения российских оккупантов, в частности - от высадки десанта, ДРГ и т.д. Об этом рассказал доктор биологических наук, начальник научно-исследовательского отдела национального природного парка "Тузловские Лиманы" Иван Русев, который также обнародовал соответствующие фото.

"На фото тетраподы в нацпарке "Тузловские лиманы", которые прямо сейчас поглощает Черное море. Еще один-два шторма и их не будет. И, конечно, их функция для основной цели – защиты от врага с моря – будет нулевой. Кроме этого, еще и рекреационный участок будет существенно поврежден и в будущем людям будет трудно его использовать", – подчеркнул ученый.

Он добавил, что ранее уже имела место "непрофессиональная работа" по установке первых 453 тетраподов на песчаной пересыпи в нацпарке, которые установили по заказу Одесской ОГА. Русев утверждает, что это были непрофессиональные мастера, которые за "немалые деньги сделали очень плохую работу", тетраподы установили без экспертного мнения специалистов. Аналогичные проблемы, говорит исследователь, наблюдались и на других участках побережья в Одесской области.

"Их очень быстро засыпало песком во время морских штормов... Между прочим, тогда была мгновенная реакция на нашу публикацию и быстро была проделана новая огромная работа с кучей мощной техники для извлечения каждого тетрапода из песка. Извлекали засыпанные песком тетраподы и переносили-перевозили их за барханы, за сотню метров от прежней линии – подальше от волн. Но были потрачены снова немалые бюджетные деньги, и никто за это не ответил", – подчеркнул Русев.

По его словам, сотрудники "Тузловских лиманов" надеются на соответствующую реакцию ОГА. Ученый также отмечает, что для минимизации рисков поглощения морем, при выполнении такой важной работы нужно привлекать ученых и специалистов из Одесского национального университета им. Мечникова.

Защита от вражеского десанта в Одесской области

Напомним, в 2024 году стало известно, что на украинском побережье Черного моря фортификационные сооружения – тетраподы, установленные в качестве защиты от возможной высадки российского десанта, – частично погрузились в песок и почти не выполняют свои функции. В частности, такая ситуация возникла на территории Национального природного парка "Тузловские лиманы" в Одесской области.

Доктор биологических наук, сотрудник парка Иван Русев заявил тогда, что установка тетраподов на побережье моря в пределах заповедника предусматривала специфическую цель, в частности, защиту от вражеских ДРГ, высадки противника на берег и т.д. Однако при установке тетраподов на песке не учли мнение экспертов по береговедению.

