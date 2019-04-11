Ученые назвали новые виды насекомых в честь пришельцев из «Доктора Кто» и печенья Oreo (фото)

Насекомых обнаружили в рамках программы изучения природы Австралии.

Исследователи из университета Аделаиды открыли 10 новых видов ос и придумали им своеобразные имена.

Об этом сообщает пресс-служба университета. Насекомых обнаружили в рамках программы изучения буша в Австралии (обширные неосвоенные человеком пространства, обычно поросшие кустарником или низкорослыми деревьями), стартовавшей в 2010 году в Южной Австралии.

Dr Erinn Fagan-Jefferies @UniofAdelaide has named one of 10 new wasp species after us! (Choeras bushblitz), aww thanks Erinn 🥰. Other cool names include Sathon oreo for its stripy antennae (seen here) and Choeras zygon (after the Dr Who Zygon aliens it acts like 😳). pic.twitter.com/yfeqrwdMEl — Bush Blitz (@BushBlitz2) 10 апреля 2019 г.

«Я назвала одну осу Sathon oreo, так как у нее темно-коричневые усики с толстой белой полосой посередине… как шоколадное печенье Oreo», - рассказала ведущий исследователь университета Аделаиды Эринн Фэган-Джеффрис.

The final paper from my PhD is out today! 10 new species of microgastrine wasps, mostly from @BushBlitz2 expeditions! Meet Sathon oreo... named for of the antenna colour (and because I'm always craving @Oreo) #bushblitz @taxonomyaustra1 #entomologyhttps://t.co/h0I26j5ijUpic.twitter.com/kSWIOwV87h — Erinn Fagan-Jeffries (@ErinnFJ) 26 февраля 2019 г.

«Открытие новых видов дает нам жизненно важное представление о сохранении видов и поможет в организации контроля биоразнообразия континента. Некоторые виды из числа открытых получили названия в честь известных ученых и исследователей, а какие-то - просто забавные имена», - рассказала Фэган-Джеффрис в интервью новостному порталу ABC.

По словам руководителя программы изучения буша Джо Хардинга, сегодня менее 10% австралийских ос-паразитов кодифицированы и имеют названия.

Как сообщал УНИАН, ранее ученые предупредили, что 40% насекомых находятся под угрозой исчезновения.