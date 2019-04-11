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Ученые назвали новые виды насекомых в честь пришельцев из «Доктора Кто» и печенья Oreo (фото)

00:36, 11 апреля 2019
Спасение видов
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Иллюстрация REUTERS

Об этом сообщает пресс-служба университета. Насекомых обнаружили в рамках программы изучения буша в Австралии (обширные неосвоенные человеком пространства, обычно поросшие кустарником или низкорослыми деревьями), стартовавшей в 2010 году в Южной Австралии.

«Я назвала одну осу Sathon oreo, так как у нее темно-коричневые усики с толстой белой полосой посередине… как шоколадное печенье Oreo», - рассказала ведущий исследователь университета Аделаиды Эринн Фэган-Джеффрис.

«Открытие новых видов дает нам жизненно важное представление о сохранении видов и поможет в организации контроля биоразнообразия континента. Некоторые виды из числа открытых получили названия в честь известных ученых и исследователей, а какие-то - просто забавные имена», - рассказала Фэган-Джеффрис в интервью новостному порталу ABC.

По словам руководителя программы изучения буша Джо Хардинга, сегодня менее 10% австралийских ос-паразитов кодифицированы и имеют названия.

Как сообщал УНИАН, ранее ученые предупредили, что 40% насекомых находятся под угрозой исчезновения.

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Теги: #ученые о насекомых